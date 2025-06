Melina Ramírez, una de las presentadoras más queridas de Colombia, tuvo una charla íntima en el pódcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franko.

La caleña se abrió sobre los momentos difíciles que ha atravesado, especialmente tras su ruptura con el deportista Mateo Carvajal, padre de su hijo Salvador.

“Para mí fue muy difícil ver a todos en el medio y que no se estuvieran separando, como yo, o siendo madre soltera como me pasó. Los casos cercanos tenían su hogar perfecto, y no perfecto como algo malo, sino que son como una inspiración... pero para mí fue difícil”, confesó.

Instagram melinaramirez90 Melina Ramírez quedó cautivada con sorpresa que le hicieron en ‘Yo me llamo’

Para ella, convertirse en madre soltera removió muchas ideas preconcebidas que tenía sobre el amor y la familia. Se sintió sola en una etapa en la que otros parecían tenerlo todo “perfecto”.

En medio del dolor, Melina decidió desconectarse de las redes. “Me perdí. Me alejé porque no podía con tanto. Cuando volví, entendí que no le debo explicaciones a nadie. Ni los halagos ni las críticas me definen. Sé quién soy”, reflexionó.

Instagram melinaramirez90 Melina Ramírez contó detalles de su separación.

Señala que ha sido firme en una cosa como lo es proteger la salud emocional de su hijo. Nunca permitió que la ruptura afectara su vínculo con su padre. “El papá es tan importante como la mamá. Salva merece vernos a ambos como figuras igual de valiosas”, expresó.

Y aunque admite que con Mateo hay desacuerdos, valora profundamente su rol como padre. “Mate es hermoso como papá. Somos distintos, pero cada uno aporta. Aprendemos juntos a ser mejores para Salvador”.

Ahora está casada con el actor Juan Manuel Mendoza, y se describe como una mujer más centrada, en paz y agradecida. “No tengo todas las respuestas, pero ya sé lo que quiero. Nuestra relación no es perfecta, pero es real, se construye desde el amor y la madurez”, aseguró.

“Si yo hubiera asumido muy diferente mi separación, de pronto a mi hijo lo hubiera cargado de cosas que no le corresponden. Lo único que he permitido es que sea un niño que tome a su mamá como toma a su papá. Es decir, la madre es tan importante como el padre, y viceversa... no puedo pretender que por ser madre soltera y haber vivido un montón de cosas, vaya a minimizar la importancia del papá”, explicó.