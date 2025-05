Carolina Cruz suele mantener el equilibrio perfecto entre la transparencia y la discreción. Habla con elocuencia, sin dar pasos en falso, y escoge cuidadosamente qué parcelas de su vida privada quiere compartir con el público. Sin embargo, en su más reciente aparición en el programa ‘Hola Gente’, la reconocida presentadora sorprendió con una revelación que, aunque fue dicha con tono ligero, dejó a más de uno pensando.

Durante la charla distendida que sostuvo con los presentadores Salomón Bustamante, Iván Charria y Camilo Arévalo, Cruz se sumó al debate sobre un tema espinoso pero inevitable en cualquier conversación sobre relaciones: la infidelidad. Y lo hizo sin rodeos. “A todo el mundo le ponen los cachos”, soltó sin titubeos.

Aunque muchos rostros públicos esquivan ese tipo de preguntas, la también empresaria y modelo no solo reconoció haber sido infiel, sino que incluso se atrevió a cuantificar sus deslices: “Sin mentir, sin decir mentiras, porque sería una morronga al decir ‘no, nunca he puesto los cachos en mi vida’, (...) por ahí unas dos veces”.

La declaración se dio en un contexto relajado, casi anecdótico, pero no dejó de provocar revuelo en redes sociales y medios de comunicación, donde los temas del corazón —sobre todo si vienen de celebridades— generan conversación asegurada.

Lo que pocos esperaban era que una figura como Carolina, con más de 15 años de trayectoria y una imagen ampliamente querida por el público, hablara con tanta soltura sobre un asunto que, por lo general, suele tratarse desde la culpa o el escándalo.

Pero Cruz no se quedó solo en la anécdota. Aprovechó la ocasión para poner el tema en perspectiva. Contó que esas situaciones ocurrieron cuando aún era joven y no había alcanzado la madurez emocional que hoy siente tener. Una forma sutil de decir que, aunque no reniega del pasado, tampoco lo repite.

La relación de Carolina Cruz con Jamil Farah

Actualmente, la presentadora de ‘Día a Día’ vive una nueva etapa sentimental junto al piloto Jamil Farah, tras haber finalizado su relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien tiene dos hijos.

Su vínculo con Farah ha sido, hasta ahora, discreto pero estable, y aunque constantemente le preguntan si tiene planes de volver a casarse, Carolina ha sido clara al respecto: no siente presión alguna.

“Nos cuesta muchísimo, sobre todo a las mujeres después de haber estado casadas, después de habernos separado, después de ser mamás”, comentó recientemente en su pódcast, donde habla con cercanía de su cotidianidad. “No sé por qué nos cuesta tanto entender que merecemos, porque fuimos mujeres primero, antes de ser mamás, hijas, hermanas, amigas, parejas”.