El presentador Hernán Orjuela es muy querido por los colombianos, pues lo han visto en su papel de presentación desde hace muchos años.

Sin embargo, la falta de oportunidades en el mercado laboral colombiano, lo obligó a irse a los Estados Unidos, en el cual también sigue haciendo lo que le gusta.

En una entrevista a City TV, Orjuela reveló que fue muy difícil tomar esa decisión de irse y dejar su patria para trabajar. “Llegué con la brutalidad, porque no tengo otra palabra de que yo iba a vivir con pesos colombianos en Estados Unidos. Estaba en mi primer año sabático y a los dos meses ya no había plata que aguantara porque en Estados Unidos todo te cuesta y era cambiar el chip”.

El bogotano que participó en programas como ‘Día a Día’, ‘Sábados Felices’, ‘Bravíssimo’, y ‘Trendiando’, señaló que poco a poco fue construyendo de nuevo su imagen en Miami donde se radicó.

En esa ciudad ha extendido su imagen más allá del ámbito del entretenimiento, pues ahora también es académico, conferencista y coach de marketing. Asimismo, habló sobre la terminación de uno de los programas más visto en Caracol Televisión ‘También Caerás’.

En otra entrevista con Tropicana, Hernán contó qué pasó con su formato televisivo antes que se fuera del país. “También caerás’ se acabó por un proceso cíclico que cumplen los programas de televisión, duró muchos años; incluso, tengo entendido que lo siguen retransmitiendo en la madrugada”.

“Cumplió un ciclo, yo personalmente estuve 12 años y mi salida obligó más a una transición, luego de que me nombraran como director de entretenimiento. En ese momento estaba Ricardo Alarcón de presidente, él sale y llega Juan Pablo Laserna y me dice que me vaya para ‘Sábados Felices’ porque Jota Mario se iba del canal. Yo le cedí los derechos de ‘También Caerás’ a Caracol, ese programa era de mi compañía”, contó.