En estos últimos días la participante Karina García de La casa de los famosos Colombia se ha visto envuelta en muchos “cuentos”, que han llevado que sus compañeros del mismo reality se lo haya manifestado.

Uno de ellos es la constante pelea que tiene con Mateo Varela ‘Peluche’ porque le declaró la guerra durante el programa. Luego, la nueva participante Laura González también arremetió en contra de Karina porque la señala de haber metido con una expareja.

Con todos estos detalles, los cibernautas han estado interesados en la vida amorosa de la modelo y enfermera. Ella misma le reveló a su compañera ‘La Toxicosteña’ que había tenido un amorío con el cantante colombiano Blessd.

Karina destacó que su relación con el artista fue “intensa”, pero también estuvo llena de “altibajos” en los más de 3 años que habrían durado juntos.

Sin embargo, la Toxi le preguntó si en ese lapso del tiempo era que el reguetonero estaba con la influenciadora conocida como ‘La Suprema’, y García le contestó.

“Él terminaba con ella y estaba conmigo. Yo me tragué demasiado de él y lo volvía a recibir porque estaba muy enamorada. Cuando uno está feliz dice muchas cosas y a mí también me decía ‘te amo’. Esa relación me hizo sufrir mucho, pero él me hacía volver a reír y olvidarme de cosas fuertes. Me sentía sola y vacía, y en él encontré un refugio”, dijo.

Asimismo, indicó que: “Yo sabía que él no era para mí, pero lo vivimos y fue una experiencia muy ‘chimba’. Ya después uno suelta y sigue adelante”. García nunca dijo el nombre como tal de Blessd, pero si señalaron el techo del estudio que es de color azul, como el cabello del reguetonero.