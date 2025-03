El pasado 10 de marzo se registró la salida de Mauricio Figueroa del reality ‘La casa de los famosos Colombia’ de RCN. Sin embargo, esa vez no se trató de una decisión de los televidentes, como suele ocurrir cada semana a través de votaciones virtuales, sino fue del ‘Jefe’.

El reconocido actor, de 75 años, abandonó ‘la casa’ por recomendación del equipo de psicología del programa después de que el famoso pidiera al público en reiteradas ocasiones que no votara por él porque ya quería regresar a su hogar.

Figueroa había manifestado en días anteriores que estaba sufriendo fuertes dolores en su rodilla y tampoco se sentía bien anímicamente. Por esto se acercaba a las cámaras que están instaladas por toda ‘la casa’ y le hablaba a sus seguidores, pidiéndoles que ya lo dejaran ir del reality porque no le estaba haciendo bien la estadía prolongada en ese lugar.

Su dolor era tal que le tuvieron que ofrecerle una silla de ruedas para sus desplazamientos y para que su movilidad fuera lo más reducida posible. Incluso en algunas actividades le era imposible participar.

La despedida de Don Mauricio por motivos de salud mental anuncia el Jefe 😭 #LaCasaDeLosFamosoCol #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 #LCDLFCOL #LaCasaDeLosFamosoCol2 pic.twitter.com/FrAotnSmg4 — Casa De Los Famosos Fan Page HD (@CasaDLosFamosos) March 11, 2025

Recientemente el actor se refirió a su paso por el reality calificando su estadía en la casa como un “secuestro” dado que pese a que invitaba a los televidentes a que no lo mantuvieran en la competencia, continuaban votando por él cuando era nominado lo que no permitía su eliminación.

‘El secuestrado’ era también el apodo que recibió por parte de algunos de los participantes debido a su condición.

“Me sentía ahogado, no podía dormir a ciertas horas, el estrés era insoportable”, dijo el actor una vez salió del programa concurso relatando lo duro que le ‘pegó’ el aislamiento en la casa.

“Me miraba al espejo y me sentía diferente, ahora me siento mucho mejor”, añadió mencionando cómo le ha convenido haberse salido ‘La casa de los famosos Colombia’ que no permite ningún contacto con el exterior y si alguien los visita deber ‘congelarse’ de lo contrario corren el riesgo de ser sentenciados a placa los que los pone con un pie afuera de la competencia.