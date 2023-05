Sin Photoshop, Karol G protagoniza portada de la revista Elle

“Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi meta de convertirme en cantante era una broma”, dice Karol que es la estrella de la portada de junio-julio de Elle.

Agrega que fue un desafío seguir creyendo en sí misma. “Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzada y hubiese abandonado todo”.

A principios de este año, ‘Mañana será bonito’ de Karol G se convirtió en el primer álbum en español de una artista femenina en debutar en el número uno en EE. UU. en la lista Billboard 200. Y lo hizo siendo ella misma. “Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo”, dice sobre el proyecto, que se inspiró en su experiencia con la angustia y la fama.

“Nunca podría haber imaginado que un período tan oscuro en mi vida me transformaría en la persona que soy hoy. La situación me desafió a aprender, a apreciar lo que tenía, a encontrar la felicidad dentro de mí mismo, no en otra persona... Creo que esa es realmente el alma del álbum y lo que lo ha hecho tan exitoso”.