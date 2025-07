El pasado 24 de julio falleció a los 71 años el luchador estadounidense Hulk Hogan, leyenda del World Wrestling Entertainment (WWE), tras sufrir un paro cardíaco en Florida.

La noticia de la muerte del famoso desató en redes sociales una ola de publicaciones sobre el famoso, quien se caracterizaba por usar un particular bigote rubio.

El carismático luchador, cuyo nombre real es Terry Gene Bollea, fue fácilmente distinguible por su bigote en forma de herradura y su pañuelo siempre a la cabeza, que coronaba un cuerpo portentoso de dos metros de altura, fue uno de los grandes contribuyentes al fenómeno de masas que hoy es la WWE.

Sin embargo, este popular bigote fue utilizado para que algunos usuarios en redes sociales relacionaran a Hogan con el humorista colombiano Álvaro Lemmon, más conocido como ‘El Hombre Caimán’.

Justamente desde la cuenta de Instagram de @memellin01 se publicó una fotografía de ‘El Hombre Caimán’, con el mensaje “RIP, Hulk Hogan”, en la que bromeaban sobre el bigote blanco, características que el fallecido y el humorista colombiano comparten.

La publicación desató confusión entre los internautas, quienes pensaron que el Lemmon también había fallecido, lo que generó que el comediante recibiera una ola de mensajes.

Ante esto, el equipo de trabajo del comediante emitió un comunicado en el que se desmintió que hubiese fallecido, como se hizo creer en redes sociales.

“Álvaro Lemmon, ‘El Hombre Caimán’, está vivo, se encuentra bien de salud y activo en su local De Todo con el Caimán, en El Rodadero, Santa Marta. Circula en redes sociales una imagen FALSA donde aparece su fotografía con un mensaje que dice “R.I.P. Hulk Hogan”, insinuando que ha fallecido. Esa información es completamente FALSA y además usan su imagen sin autorización, lo cual genera confusión, angustia y es una falta de respeto hacia su trayectoria y familia", se lee en la publicación.

En el comunicado, también pidieron a la cuenta que realizó la publicación falsa realizar una rectificación.

“Exigimos a la cuenta @memellin01 que retire de inmediato esa publicación y rectifique públicamente. Agradecemos a quienes han reportado esta situación. Pedimos a todos los que aman al Caimán que compartan esta aclaración para frenar esta cadena de desinformación.”, puntualizan.

Luego, el mismo artista publicó un video en el que confirmó a sus seguidores que se encuentra bien de salud.

“No estaba muerto, estaba de parranda con mi mujer, gozando en Santa Marta. ¡Qué maluco, no joda! No, mentiras, estoy en Santa Marta, me extraña araña”, expresó con su particular humor.

Tras la publicación del humorista, decenas de sus seguidores agradecieron por aclarar la situación.

“Millones de bendiciones”; “Vamos por más”; “Bendiciones, que bien que estás vivo y con tu chistes a flote. La gente que deje de poner esa clase de mensajes matando la gente cada rato es que no tienen nada que hacer”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.