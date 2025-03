Desde la partida de Omar Geles el 21 de mayo de 2024, su esposa, Maren García, ha compartido a través de sus redes sociales el vacío que dejó el reconocido artista en su vida.

Sus publicaciones han sido un reflejo del profundo amor que los unía, pero también del difícil proceso de duelo que enfrenta junto a sus hijos, José Juan, José Mario e Isabella.

Sin embargo, en una reciente interacción con sus seguidores, Maren sorprendió al revelar que su relación con el compositor no siempre fue perfecta y que también atravesaron momentos de gran dolor.

Uno de ellos ocurrió cuando Geles le fue infiel con una persona cercana a ella, lo que la afectó profundamente al punto de abandonar sus estudios de psicología. Para ayudarla a superar la situación, su madre tomó una decisión drástica y la envió a Venezuela, lejos de aquel amor que le causó sufrimiento.

“Resulta que Omar me engañó con una persona que yo conocía. No era tan amiga mía, pero yo la conocía bastante, era muy cercana a mí, hablábamos bastante y a mí me dio muy duro, muy duro, tanto así que yo acababa de terminar mi colegio, entré a estudiar psicología y dejé mi carrera tirada porque de verdad me dio muy duro”, contó.

Maren, esposa de Omar Geles, reveló detalles inéditos sobre el origen de la canción “Cuatro Rosas”, el éxito de Jorge Celedón 🎤 pic.twitter.com/GPVKa180FV — MiBucaravallenato (@mibucara) March 28, 2025

Omar Geles compuso ‘Cuatro rosas’ para reconquistar a su esposa Maren García

Pero la distancia no fue suficiente para separarlos. Determinado a recuperarla, Omar Geles encontró en la música su mejor aliado y compuso ‘Cuatro Rosas’, una canción en la que expresaba su arrepentimiento y su decisión de no cambiar un amor sincero por algo pasajero.

“Mi mamá lo que hizo fue que, para alejarme de él, me mandó para Venezuela, pero, adivinen, hasta allá me fue a buscar y me compuso esa canción y en esa canción dice que él no iba a dejar lo verdadero por lo pasajero, el amor sincero, el amor que vale, por el de la calle”, manifestó.

El gesto fue tan significativo que logró el perdón de Maren, y la canción se convirtió en el símbolo de su reconciliación. Desde entonces, Geles se la cantaba en todos sus conciertos como una muestra del amor que los unía.

El tema interpretado por Jorge Celedón y lanzado en 2004 en el álbum ¡Juepa je!, se convirtió en uno de los éxitos más recordados del vallenato.