María Cecilia Botero se ha convertido en una figura legendaria de la televisión, el teatro y el cine en Colombia. Con más de 55 años de carrera artística, la antioqueña ahora volverá a la pantalla chica como conductora de un programa llamado ‘Mujeres sin filtro’, el cual será emitido por el canal RCN.

A lo largo de los años, la también empresaria ha mantenido su vida privada fuera del ojo público; sin embargo, recientemente decidió hablar sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor. Botero, se ha casado dos veces, la primera fue cuando estaba muy joven, pero no fue un matrimonio corto; la segunda llegada al altar fue con el director David Stivel, padre de su hijo Mateo Stivelberg, quien falleció tras 10 años de unión.

Luego de esto, la famosa decidió darse otra oportunidad, esta vez con el periodista Mauricio Reina, con quien sostuvo una relación de 20 años.

Recientemente, durante una entrevista con la periodista Vanessa de La Torre, de Caracol Radio, María Cecilia explicó las razones por las que no quiere tener pareja.

“Estoy casi segura que no me voy a volver a enamorar, ni voy a volver a tener pareja, ni quiero volver a tener pareja”, dijo la mujer de 70 años.

Asimismo, la presentadora aseguró que en su actual posición se siente dueña de su vida.

“Soy tan feliz sola, dueña de mi vida, de tiempo, de mi espacio, de mis risas, de mis lágrimas…”, expresó.

“Es curioso porque veo a los jóvenes y digo ‘pensar que eso se iba a acabar era como imposible…’ la verdad porque llega un momento en que simplemente (uno dice) hasta aquí fue”, agregó.

Por su parte, a la pregunta de cuál había sido la diferencia entre sus dos relaciones más importantes respondió: “Son muy distintos sí, porque lo que a mí me pasó con David fue algo tan único, de verdad. Era un amor tan completo y es un amor que no se acaba, no se acabó, no se gastó, no hubo tiempo, se murió. Si no se hubiera muerto, si me hubiera separado, como de mi primer marido, el amor se va desgastando en las peleas en los desencuentros, con la edad, con la rutina, el tiempo, pero con David no hubo tiempo, entonces yo me quedé con el paquete de amor sin gastarlo y lo guardé”, explicó.

“Y con Mauricio era muy distinta la relación, no vivíamos juntos, él no se quería casar, yo tampoco, era el hombre ideal. No quería tener hijos, no se quería casar, yo ya no quería vivir con nadie, este es el mío (dije), que no me exija vivir, yo ya no quería vivir con nadie...por eso duramos tanto tiempo, yo creo que duré 20 años por eso”, añadió.

Finalmente, manifestó que la convivencia puede matar el amor en las relaciones.

“Yo creo... Yo necesito mi espacio y mi tiempo, para mis cosas y eso no quiere decir que no lo quiera, ni no me interese, sino que yo me intereso y necesito mi espacio y eso en las parejas es difícil de manejar”, concluyó.

