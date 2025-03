María Cecilia Botero, actriz, presentadora y periodista colombiana, destacó el trabajo de la también actriz Amparo Grisales, ‘La Diva’ de Colombia. Además la defendió de las críticas que ha recibido por su tajante papel como jurado en el reality ‘Yo me llamo’, del canal Caracol.

Leer más: Los Titanes de Barranquilla, suspendidos dos años por la Federación Colombiana de Baloncesto

La paisa contó detalles vividos con su colega en la televisión, a lo largo de estos años; pues ambas llegaron a compartir set en diferentes producciones.

Botero habló en una reciente entrevista con la revista Vea, sobre sus logros, su carrera en la actuación que abarca cine, teatro y televisión, así como su relación con Grisales, a quien describió con respeto y elogios.

Sobre su trabajo como actriz comentó: “Yo no sé qué me falta. Mira qué curioso. Poco antes de la pandemia, me hicieron una entrevista y me habían preguntado eso. Y yo sí les dije: nada. Yo creo que ya hice de todo. Y después de eso, apareció Encanto. Y digo yo: no le había puesto la voz a un dibujo animado. Entonces, es como que no sé. De pronto, faltan muchas cosas que ni yo misma sé que faltan. Yo estoy como abierta a todo lo que venga”, añadió Botero.

Ver también: “Nosotros no incendiamos el carro”: padre de joven soledeño muerto en accidente de tránsito

Sin embargo, María Cecilia confesó que siempre hay nuevos desafíos por descubrir y experimentar.

Respecto a Grisales puntualizó que al inicio de sus carreras estuvieron bastante conectadas y tenían un vínculo muy fuerte, pero con el tiempo tomaron diferentes caminos dentro de la industria; sin embargo, su aprecio y cariño hacia la ‘Diva’ se ha mantenido con los años, y siente gran admiración por su trabajo.

Le sugerimos: Rey Ruiz sorprendió al revelar que su mayor sueño es llegar a ser presidente: “Luchar por mi gente”

“Cuando empezamos éramos muy amigas. Lo que pasa es que también el tipo de carrera de ella y el mío en un momento como que se distanciaron. Ella es una diva. Es todo eso que ella quería ser y lo logró y mis respetos por eso. Yo me fui más por el otro lado del teatro, la televisión, el cine”, agregó en la entrevista.

Además dijo: “somos bien, somos amigas. La quiero mucho, la admiro mucho y la respeto mucho. A veces la gente es muy injusta, pero yo te digo una cosa: una persona que es buena hija, buena hermana y buena amiga… Tiene que ser una buena persona”, afirmó Botero.