Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció en la tarde de este jueves sobre la supuesta decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirarle las vistas a los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro en el marco de una nueva crisis diplomática.

De acuerdo con el alto funcionario, “el procedimiento de las visas de Estados Unidos no es serio”.

“Conmigo han jugado y me han usado, me la han quitado dos veces, la primera fue en noviembre de 2017 por una pelea pública y famosa con Néstor Humberto Martínez, él mismo se jactó de decir por toda Bogotá que por él me la habían quitado”, contó en su cuenta de X.

Renglón seguido, Benedetti agregó: La segunda vez fue en junio de 2023 también por otra pelea pública y famosa con Álvaro Leyva por “mal uso del pasaporte” y él mismo se jactó de decir por toda Bogotá que por él me la habían quitado".

“Aprovecho la ocasión para decir que he sido una víctima de los juegos de las visas. Ojalá revisen sus propios procedimientos”, indicó.

Llamado a consultas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este jueves a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, en respuesta a una decisión similar anunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el jefe de la misión diplomática de ese país en Bogotá, John McNamara.

“Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNamara, encargado de la Embajada de EEUU en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel García-Peña en los EEUU”, manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

El presidente añadió: “Daniel debe venir a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno”, y a continuación enumeró siete puntos de ese plan de trabajo, que incluye asuntos ambientales y climáticos, migratorios, lucha contra el narcotráfico, reforma del sistema financiero mundial y paz regional, entre otros.

El mandatario colombiano se pronunció poco después de que Rubio convocara de manera “urgente” a McNamara, tras las denuncias “infundadas” de Petro, sobre el supuesto apoyo estadounidense a una trama de su excanciller Álvaro Leyva para sacarlo del poder.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, ha llamado a consulta urgente a John T. McNamara, encargado de Negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a Washington tras declaraciones infundadas y reprensibles de las más altas esferas del Gobierno colombiano”, informó ese despacho en un comunicado.