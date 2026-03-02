La participación de Jim Carrey en la 51ª edición de los Premios César, celebrados en París, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales del año en redes sociales.

Lo que debía ser un reconocimiento honorífico al actor canadiense derivó en una avalancha de especulaciones en la redes sociales. Usuarios comenzaron a debatir sobre su apariencia, asegurando que su rostro y su voz parecían distintos.

“Confundiste al mundo”: el post que revelaría engaño” de Jim Carrey y que enciende las redes https://t.co/7yQGMcMsIF — Radio ADN (@adnradiochile) March 1, 2026

La polémica creció cuando el artista británico Alexis Stone publicó en Instagram imágenes desde París mostrando una máscara hiperrealista y prótesis dentales. La insinuación fue suficiente para que miles de usuarios concluyeran que él podría haber sido quien subió al escenario en lugar de Carrey.

¿Quién es Alexis Stone?

Detrás del nombre artístico se encuentra Elliot Joseph Rentz, un performer especializado en transformaciones radicales mediante prótesis, maquillaje de efectos especiales y estudio gestual.

Stone se ha hecho viral en múltiples ocasiones por asistir a eventos públicos caracterizado como personajes icónicos de la cultura pop. Su nivel de detalle logra que incluso cámaras profesionales capten la ilusión como si fuera real.

En cuestión de horas, el reconocimiento al actor quedó en segundo plano frente a la pregunta que si ¿era realmente él? Igualmente, el actor y el maquillador no han dado declaraciones claras de qué fue lo que ocurrió.

Asimismo, los cibernautas también indican que Alexis se está aprovechando de la situación para hacerse viral, pero realmente si era Jim Carrey sino con unos cuantos años encima.