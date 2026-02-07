Los realities en Colombia se ha transformado en una plataforma de convergencia entre los medios tradicionales y los creadores de contenido que emergen de las redes sociales. En su tercera temporada, la edición 2026 de La casa de los Famosos Colombia ha optado por reforzar su dinámica competitiva mediante la inclusión de perfiles con alto impacto en estas plataformas.

Esta estrategia busca capitalizar la base de seguidores de los influenciadores para dinamizar la convivencia y el sistema de votaciones del programa producido por el Canal RCN.

Bajo este esquema, se ha confirmado la integración de Karola Alcendra, mejor conocida como Karola, al elenco de celebridades. Alcendra, oriunda de Cartagena, es una figura de Instagram, donde acumula una audiencia superior a los dos millones de seguidores.

Su perfil profesional se define por la creación de contenido creativo y una trayectoria previa en otros formatos de competencia, donde ha destacado por sus capacidades estratégicas y un estilo de comunicación directo, características que suelen ser determinantes en el desarrollo de narrativas dentro de entornos como estos.

La decisión de su ingreso fue comunicada oficialmente por “El Jefe”, la autoridad narrativa del formato, estableciendo su entrada para la gala del lunes 9 de febrero. Tras la confirmación, la creadora de contenido manifestó su disposición para asumir el reto a través de sus canales oficiales, expresando: “Llegó la que controla... vine a desempolvar ese poco de muebles”, según citó la producción en referencia a su intención de activar la convivencia y confrontar la pasividad de otros participantes.

Esta incorporación ha generado una respuesta inmediata en las redes, donde los espectadores han contrastado su perfil activo con el de otros concursantes a los que califican coloquialmente como “muebles” debido a su escasa participación en el juego.

Un factor relevante en la participación de Alcendra es su vínculo personal con figuras previas del certamen. La creadora de contenido mantiene una estrecha relación de amistad con Emiro Navarro, quien participó en la segunda temporada del programa.

La entrada de Karola se produce en un momento de alta tensión en el programa, donde las alianzas y las estrategias de grupo comienzan a consolidarse, situando a la cartagenera como un elemento que podría alterar el equilibrio de fuerzas actual entre las celebridades que ya forman parte de la competencia.