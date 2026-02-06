Aunque Fuad Char Abdala viajó a Medellín, sostuvo un diálogo con los representantes de James Rodríguez y el propio jugador, el 10 de la selección Colombia insiste en minimizar y categorizar como runrunes o inventos de la prensa los contactos que existieron para que llegara a Junior a principio de 2025.

El mediocampista mencionó al equipo rojiblanco cuando negaba que hubiera existido una posibilidad de ser fichado por Millonarios hace algunas semanas.

Durante su presentación como nuevo jugador del Minnesota United, de la MLS de Estados Unidos, James descartó por completo que hubiera contemplado la idea de jugar en el conjunto albiazul.

“En cuanto a lo de Colombia, pues no se tuvo claridad ni contactaron a la gente mía sobre esto. Y con Falcao (García, delantero de Millonarios) hablé, pero no hablé de esto. Así que, pues, todo lo que salió, vamos a decirlo coloquialmente, fue todo chisme”, declaró Rodríguez en la rueda de prensa en la que fue anunciado oficialmente como nuevo integrante del club norteamericano.

“Es que hay veces lo que en la prensa sacan cosas que no son reales, así pasó en cuanto a lo de Junior también, se sacaron cosas que no fueron reales, pero bueno, la gente que está al lado mío sabe cómo fue todo”, agregó el cucuteño.

Realmente James y sus representantes sí mantuvieron varios contactos y una reunión con los propietarios de Junior, encabezados por Fuad Char.

Así mismo con Christian Daes, CEO de Tecnoglass, que es cercano al jugador. Hubo solicitudes de su parte y Junior estuvo presto a complacerlo, pero finalmente optó por tomar la posibilidad que se le abrió en México con el León.

Recientemente, Fuad Char Abdala, en una entrevista con Win Sports, le cerró las puertas a una futura contratación de James.

“No, no, no… ¿Por qué? Porque cogió a un viejito como yo, lo hizo viajar hasta Medellín para ratificarle la oferta que le hacíamos, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y cuando llego allá me tenía a un nuevo representante que me dijo que no se podía. Ese es un capítulo para el olvido”, declaró Char Abdala.