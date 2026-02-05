No es secreto que La Reina del Flow se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión colombiana desde su estreno en 2018.

La novela tiene drama, música urbana y venganza y por eso se transformó en un fenómeno internacional. Sin embargo, pocos saben que uno de sus personajes más icónicos estuvo a punto de no existir como se conoce hoy.

Carlos Torres, quien dio vida a Charly Flow, confesó recientemente que casi queda fuera de la producción por una razón inesperada.

Durante una entrevista en The Juanpis Live Show, el actor explicó que, en las primeras etapas del proyecto, la producción buscaba artistas que combinaran talento musical y actuación. La idea inicial era contar con cantantes que también supieran interpretar escenas dramáticas.

Cuando Carlos Torres recibió la invitación para participar en el casting, le informaron que debía cantar durante la audición. Este requisito lo hizo dudar, pues consideraba que no tenía la preparación suficiente en ese aspecto.

Decidió no presentarse en un primer momento y declinó la invitación, convencido de que no cumplía con el perfil que estaban buscando.

Días después, los directores ajustaron el enfoque del casting y optaron por priorizar actores con capacidad interpretativa, sin exigir habilidades musicales avanzadas. Fue entonces cuando volvieron a contactar a Carlos Torres.

Esta vez, el actor aceptó asistir. Para la audición, se preparó cuidadosamente estudió el personaje, analizó referentes del género urbano y trabajó en la imagen que tendría Charly Flow. Incluso utilizó tatuajes temporales y un cambio de estilo para acercarse a la personalidad del cantante ficticio.

Su desempeño convenció al equipo creativo, que vio en él el potencial necesario para liderar la historia.

Tras obtener el papel, Carlos Torres se dedicó a profundizar en el mundo de la música urbana. Investigó sobre artistas, estilos, comportamientos y dinámicas del género para construir un personaje creíble y auténtico.

La Reina del Flow es una de las producciones más influyentes del entretenimiento en la televisión.