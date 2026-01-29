Carlos Giraldo, presentador de ‘La Red’, fue víctima de un robo en pleno evento masivo durante el Reinado Internacional de la Panela, en el municipio de Villeta (Cundinamarca), el pasado sábado 24 de enero.

El incidente se produjo cuando el periodista, acompañado de varios amigos, ingresaba, alrededor de las 10:00 p. m., a un concierto en medio de una multitud, momento que fue aprovechado por desconocidos para sustraerle sus pertenencias.

La información y las declaraciones sobre lo ocurrido se conocieron a través del programa La corona TV, presentado por Ariel Osorio.

Giraldo relató al medio antes citado que llevaba su teléfono móvil en uno de los bolsillos del pantalón y, al avanzar entre la multitud, advirtió que ya no lo tenía.

“Había mucha gente a la entrada de los palcos; en un momento de descuido me di cuenta de que mi teléfono ya no estaba”, explicó, señalando que lo iba a sacar para grabar detalles del show musical.

Carlos confesó que, aunque estaba pendiente de sus pertenencias, no pudo evitar que su teléfono fuera hurtado.

Esta celebración, conocida por atraer a una gran cantidad de visitantes y contar con la actuación de artistas como Luis Alfonso, Silvestre Dangond y Los Tucanes de Tijuana, se vio marcada por el episodio de inseguridad.

A pesar del mal momento, el periodista optó por continuar disfrutando del evento hasta la madrugada.

