La edición número 83 de los Golden Globes se celebró en Los Ángeles el pasado domingo 11 de enero, y se consolidó como uno de los eventos más importantes de la temporada de premios.

La gala reunió a las principales figuras del cine y la televisión y dejó como gran triunfadora a la película Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se convirtió en la producción más premiada de la noche.

'UNA BATALLA TRAS OTRA' tuvo la mayor cantidad de victorias para cualquier película en los Globos de Oro de 2026



• Mejor película - Musical/Comedia

• Mejor director

• Mejor guión

• Mejor Actriz de Reparto (Teyana Taylor) pic.twitter.com/aPGehfvEpX — Indie 505 (@Indie5051) January 12, 2026

El director estadounidense se llevó los galardones a Mejor dirección, Mejor guion y Mejor comedia o musical, confirmando el respaldo de la industria a su más reciente trabajo cinematográfico. La cinta, una sátira política con tintes de acción, se posiciona ahora como una de las grandes favoritas rumbo a los Premios Óscar.

Timothée Chalamet el mayor ganador de la noche

Timothée Chalamet fue reconocido como Mejor actor de drama por su papel en Marty Supreme, donde interpreta a un carismático jugador de tenis de mesa envuelto en una historia de engaños y ambición. Con este premio, el actor consolida uno de los años más exitosos de su carrera.

Timothée Chalamet wins Best Actor in a Motion Picture: Musical or Comedy at the #GoldenGlobes for ‘MARTY SUPREME’ pic.twitter.com/uMgSKZNStK — Film Updates (@FilmUpdates) January 12, 2026

Por su parte, Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, se alzó con el Globo de Oro a Mejor película de drama, mientras que Jessie Buckley fue premiada como Mejor actriz por su interpretación en esta adaptación de la novela de Maggie O’Farrell.

An incredible win for Hamnet! 👏 Congrats on winning Best Picture – Drama! #GoldenGlobes pic.twitter.com/GhnGAansI6 — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

La ceremonia, presentada por la comediante Nikki Glaser, estuvo marcada por discursos emotivos, ovaciones del público y una alfombra roja que reunió a las mayores estrellas de Hollywood.

Ganadores de los Golden Globes 2026

Mejor Película, drama de los Golden Globes 2026

Ganadora: ‘Hamnet’.

Nominadas:

Frankenstein

It Was Just an Accident

El agente secreto

Sentimental Value

Sinners

Mejor película, musical o comedia de los Golden Globes 2026

Ganadora: ‘Una batalla tras noche’.

Nominadas:

Blue Moon

Bugonia

Marty Supremo

No Other Choice

Nouvelle Vague

Mejor actor en una película dramática

Ganador: Wagner Moura por ‘The Secret Agent’.

Nominados:

Joel Edgerton (Train Dreams)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Sinners)

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Mejor actriz en una película dramática

Ganadora:Jessie Buckley por ‘Hamnet’.

Nominadas:

Jennifer Lawrence (Die My Love)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Julia Roberts (After the Hunt)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Sorry, Baby)

Mejor serie de televisión, musical o comedia

Ganadora: ‘The Studio’.

Nominadas:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Mejor serie limitada de televisión, serie antológica o película para televisión

Ganadora: ‘Adolescence’.

Nominadas:

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Mejor actriz en una película musical o de comedia

Ganadora: Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’

Nominadas:

Cynthia Erivo (Wicked: For Good)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (One Battle After Another)

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor actor en una serie de televisión - Musical o comedia

El ganador de la noche es: Seth Rogen por su actuación en ‘The Studio’.

Nominados:

Adam Brody (Nobody Wants This)

Steve Martin (Only Murderers in the Building)

Glen Powell (Chad Powers)

Martin Short (Only Murderers in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actor de un papel secundario en televisión

El ganador es: Owen Cooper por la serie ‘Adolescence’.

Nominados:

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Tramell Tillman (Severance)

Ashley Walters (Adolescence)

Mejor actriz en una serie de televisión - Musical o comedia

Ganadora: Jean Smart por ‘Hacks’.

Nominadas:

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murderers in the Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Merlina)

Mejor actor en una serie de televisión - Drama

Ganador: Noah Wyle en ‘The Pitt’.

Nominados:

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Severance)

Mejor actor de reparto en una película

Ganador: Stellan Skarsgård por su actuación en ‘Sentimental Value’.

Nominados:

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (One Battle After Another)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Mejor actriz de reparto en una película

Ganadora: Teyana Taylor por su actuación en ‘Una batalla tras otra’.

Nominadas:

Emily Blunt (The Smashing Machine)

Elle Fanning (Sentimental Value)

Ariana Grande (Wicked: For Good)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Mejor guión - Película

Ganador: Paul Thomas Anderson con ‘Una batalla tras otra’.

Nominados:

Ronald Bronstein, Josh Safdie (Marty Supreme)

Ryan Coogler (Sinners)

Jafar Panahi (It Was Just an Accident)

Eskil Vogt, Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell (Hamnet)

Mejor película de animación

Ganadora: K-Pop Demon Hunters

Nominadas:

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

La Pequeña Amélie o el Personaje de la Lluvia

Zootopia 2

Mejor podcast

Ganador: Good Hang con Amy Poehler.

Nominados:

Armchair Expert con Dax Shepard

Call Her Daddy

El podcast de Mel Robbins

SmartLess

Up first

Mejor canción original, película

Ganadora: ‘Golden’ de Kpop Domon Hunters.

Nominados: