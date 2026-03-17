La culminación de una de las visiones más ambiciosas de la ciencia ficción contemporánea está cada vez más cerca. Tras años de construcción de un universo visualmente deslumbrante, la saga dirigida por Denis Villeneuve se prepara para su acto final con el estreno de Dune 3, una producción que promete cerrar con broche de oro la historia iniciada en las dunas de Arrakis.

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En un movimiento que ha paralizado a los seguidores de la obra de Frank Herbert, Warner Bros. ha revelado las primeras imágenes oficiales y pósters de los personajes, marcando el inicio de la cuenta regresiva para el estreno de un tráiler que este 17 de marzo vio la luz.

Warner Bros. Discovery

La narrativa de esta tercera entrega dará un salto temporal significativo, situándose 17 años después de los eventos de la segunda parte. Sin embargo, Villeneuve ha sido enfático al señalar que esta película no debe entenderse simplemente como una continuación directa, sino como una obra con “entidad propia”.

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Con Timothée Chalamet y Zendaya en sus papeles de Paul Atreides y Chani, el tráiler muestra una faceta más madura de la pareja, que parece estar esperando un bebé que perpetúe el linaje de las Casa Atreides y consolidar su poder sobre el Imperio.

El avance presenta la primera aparición de Robert Pattinson en su papel de villano cambiaforma y confirma el regreso de Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa a la franquicia.

También el español Javier Bardem y Rebecca Ferguson se encontrarán en la película, que tiene previsto su estreno el próximo 18 de diciembre.

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El desafío para esta entrega no es solo artístico, sino también comercial. Las dos películas anteriores lograron recaudar una cifra combinada de 1.120 millones de dólares, consolidando la franquicia como un éxito rotundo tanto en taquilla como ante la crítica especializada.

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Es la segunda adaptación cinematográfica de ‘Dune’ tras la realizada por David Lynch en 1984, con Kyle McLacklan, un fracaso de taquilla que con el tiempo se convirtió en un título de culto.