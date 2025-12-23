El ‘Desafío del siglo XXI’, uno de los programas más vistos por los colombianos, se tomó una pausa en la televisión debido a las fiestas de Navidad y fin de año. Ante la expectativa de saber cuándo volverá en su horario habitual a través de Caracol Televisión, el canal informó la fecha exacta en la cual lo seguidores podrán disfrutar del reality nuevamente.

En redes sociales existe el debate sobre por qué esta vez el formato de competencias físicas ha extendido su tiempo en pantalla, en comparación con los anteriores. Algunos dicen que se trata de una estrategia para competir con La casa de los famosos Colombia, de RCN.

En la próxima temporada, los equipos han sido reorganizados, algo que ha generado cientos de comentarios en redes sociales.

El grupo Neos estará conformado por Julio, Sofía, Valentina, Potro, Deisy, Leo e Isa, mientras que Gamma incluirá a Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Valkyria, Gio Tina y Kevyn.

Así las cosas, Caracol Televisión confirmó que el programa se empezará a transmitir nuevamente en el horario de costumbre a partir del martes 13 de enero de 2026.

Mientras tanto, en el canal han estado transmitiendo La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones, un programa grabado hace meses y presentado por Laura Acuña.

Los detalles que reveló Laura Acuña sobre la producción de ‘La danza de los millones’

Se trata de un concurso en el que una pareja de famosos se enfrenta, en cada episodio, a pruebas divertidas y sencillas con la intención de no dejar caer ni un solo billete al piso.

El dinero que los famosos dejen caer se lo llevará un colombiano todas las noches solo con ver ‘La danza de los millones’. En cada capítulo se entregaran 120 millones de pesos entre los concursantes y los televidentes.

El programa es conducido por Laura Acuña, quien es acompañada del divertido Godoy y el carismático marranito Fortunato, el personaje del concurso que llega para entregar toda la plata que cae a la bóveda a los colombianos.

“Es un formato fresco y entretenido. Cuando me propusieron conducirlo, sentí que me identificaba completamente y que me iba a divertir un montón, y así fue. Además, entregarle plata a los colombianos todos los días va a ser doblemente gratificante”, dijo Laura Acuña días antes del estreno.

Los televidentes que se inscribieron para participar por jugosas sumas en el programa reciben la llamada “ganadora” mientras el programa está al aire, por lo que se presumía que la transmisión es en vivo.

Sin embargo, en una entrevista que hizo el periodista Carlos Ochoa a Laura Acuña se reveló que la mitad del programa se grabó hace dos años.

Según la presentadora, las pruebas a las que son sometidos los famosos ya están grabadas, pero las llamadas a los televidentes sí se hacen en vivo.

“El programa se grabó hace dos años, para las pruebas hay que hacer un montaje, hay que armar las pistas, hay que colgar las telas dese arriba, para eso se requiere un tiempo que no se podría hacer si el programa completo se hiciera en vivo. La parte de los famosos y de las pruebas de los famosos ya está grabado”, explicó.

En ese sentido, detalló que “la parte en la que los televidentes ganan, cuando están esperando la llamada, es en vivo”.

“Todas las noches estoy yo en el canal Caracol y la llamada que se hace es en vivo. Por ley debe hacerse en vivo. No podemos decir en ningún programa que algo es en vivo si no lo es, eso sería publicidad engañosa y hay unos entes que regulan ese tipo de comunicación en televisión. Hay una delegada de la Secretaría de Gobierno todas las noches con nosotros porque tiene que auditar que todo lo que sucede sea como tiene que ser”, enfatizó.