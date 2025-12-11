Barranquilla se prepara para sentir el primer sorbo de lo que será el Carnaval 2026. Este año, ese inicio simbólico no llega desde un escenario oficial, sino desde la unión de una canción, una artista y un encuentro entre amigos: Aria Vega, la barranquillera que ha convertido su identidad en sonido y estética, presenta el cóctel Agua e’ Panela, una mezcla que invita a brindar, a reunirse en parche y a anticipar la temporada donde la ciudad vibra desde un bordillo hasta la Batalla de Flores.

La inspiración nace desde un recuerdo íntimo. Aria todavía escucha en su memoria las tardes en las que su abuelo se sentaba en su sillón favorito, con un trago en la mano y un vinilo girando en la sala. Joe Arroyo, música setentera, discos que guardaba como tesoros.

“Ese sonido fue mi primer instrumento”, cuenta ella. “Cada vez que pongo esos vinilos siento que vuelvo a él, a lo que me enseñó sobre la música y sobre mí misma”. Ese legado familiar hoy se convierte en un tributo líquido: un cóctel que honra lo cotidiano del Caribe y celebra los momentos que se viven mejor cuando se comparten.

Agua e Panela inspirado en su canción, es un canelazo de coco que recoge la dulzura de la panela, la frescura del limón, la cremosidad del coco y la suavidad del whisky Old Parr que se integra para darle equilibrio, textura y pone ese toque envolvente para acompañar. Una receta que remoderniza un símbolo cotidiano del Caribe y lo transforma en la bebida que marca oficialmente el comienzo del Carnaval. Un ritual que sabe a casa, pero también a futuro.

La alianza entre Aria Vega y Old Parr 12 nace del deseo compartido de celebrar la amistad, las raíces y los momentos que conectan. La artista, que ha redefinido el sonido caribeño con cumbia, afrobeats, champeta y vallenato, construye cada canción desde lo que ha vivido: comidas, personajes, recuerdos familiares y esa espontaneidad que se siente tan barranquillera.

Desde el 27 de noviembre y hasta que el Carnaval baje su telón, Agua e Panela estará disponible en los restaurantes de Casa Independiente, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes quieran darle la bienvenida a la temporada de Carnaval con un brindis cercano, fresco y lleno de sabor. La mezcla llega como una invitación: disfrutar lo que viene, anticipar la fiesta y conectar en esos momentos que van desde una esquina del barrio hasta el desfile más emblemático de la ciudad.

Aria, quien se presenta al mundo como la costeñita, la sirenita y la reina de Barranquilla, continúa apostando por una propuesta artística que hace de la jerga, la identidad y el realismo mágico del Caribe un lenguaje propio. Su música recoge comidas, sonidos del barrio, personajes cotidianos, amigos en el bordillo y memorias familiares que se convierten en melodías que conectan a cualquier persona con la raíz del Caribe.

Aunque aún faltan sorpresas por revelar, Aria y whisky Old Parr 12 adelantan que esta unión traerá experiencias pensadas para compartir, para celebrar la esencia barranquillera y para vivir un Carnaval donde cada brindis sea una excusa para estar juntos. El Carnaval aún no empieza, pero su espíritu ya se siente. Y tiene el sabor perfecto para compartir entre amigos: Agua e Panela.