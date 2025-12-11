Blessd, cantante de música urbana antioqueño, uno de los más escuchados en todo el país, anunció una gira de conciertos para el 2026, con al menos 10 fechas, que incluyen a Barranquilla.

‘El bendito’ lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales, que incluye un video de promoción y la lista de las ciudades y las fechas de la gira, que tendrá por nombre ‘El mejor hombre del mundo tour’.

“Por fin…. 4 años trabajando y logramos realizar nuestra primera gira masiva en Colombia!! Son 10 ciudades donde podrás disfrutar del show completo del artista más escuchado este año en el país o, sea yo jajajaja , entonces ya sabe pues si su ciudad no está ahí viaje a la más cercana y melo también les voy a dejar el link de la preventa fans para que compren su entrada rápido y sin que los roben. avispesen pues porque ya el viernes sale la venta general !!! , el link en mis historias y biografía de instagram listo, vamos a pasarla una chimba juntos!!! El mejor hombre del mundo llegará a todos los rincones del país", publicó el reguetonero en su cuenta de Instagram.

Lista de fechas y ciudades de la gira de conciertos de Blessd

Bogotá - 22 de noviembre

Cartagena - 3 de enero

Manizales - 10 de enero

Pereira - 30 de enero

Ibagué - 6 de febrero

Bucaramanga - 7 de febrero

Cali - 7 de febrero

Neiva - 14 de febrero

Armenia - 28 de febrero

Barranquilla - 21 de marzo

En sus historias de Instagram, Blessd informó luego que para varios de esos conciertos ya no hay boletas: Pereira, Bucaramanga y Neiva.