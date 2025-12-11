Compartir:
Por:  Redacción Tendencias

Blessd, cantante de música urbana antioqueño, uno de los más escuchados en todo el país, anunció una gira de conciertos para el 2026, con al menos 10 fechas, que incluyen a Barranquilla.

‘El bendito’ lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales, que incluye un video de promoción y la lista de las ciudades y las fechas de la gira, que tendrá por nombre ‘El mejor hombre del mundo tour’.

“Por fin…. 4 años trabajando y logramos realizar nuestra primera gira masiva en Colombia!! Son 10 ciudades donde podrás disfrutar del show completo del artista más escuchado este año en el país o, sea yo jajajaja , entonces ya sabe pues si su ciudad no está ahí viaje a la más cercana y melo también les voy a dejar el link de la preventa fans para que compren su entrada rápido y sin que los roben. avispesen pues porque ya el viernes sale la venta general !!! , el link en mis historias y biografía de instagram listo, vamos a pasarla una chimba juntos!!! El mejor hombre del mundo llegará a todos los rincones del país", publicó el reguetonero en su cuenta de Instagram.

Lista de fechas y ciudades de la gira de conciertos de Blessd

Bogotá - 22 de noviembre

Cartagena - 3 de enero

Manizales - 10 de enero

Pereira - 30 de enero

Ibagué - 6 de febrero

Bucaramanga - 7 de febrero

Cali - 7 de febrero

Neiva - 14 de febrero

Armenia - 28 de febrero

Barranquilla - 21 de marzo

En sus historias de Instagram, Blessd informó luego que para varios de esos conciertos ya no hay boletas: Pereira, Bucaramanga y Neiva.