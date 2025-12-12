El disco ‘Tropicoqueta’ de la colombiana Karol G, aparece en la lista de los mejores álbumes del 2025 de la revista ‘Variety’, que dio a conocer este jueves su opinión sobre los proyectos que fueron lanzados este año y que también incluye entre los mejores al puertorriqueño Bad Bunny y a la española Rosalía que encabeza la lista.

En el artículo, en el que cada uno de los cuatro miembros del comité emiten su opinión sobre los que consideran los mejores 10 discos del año, de ‘Tropicoqueta’, la revista subraya que es uno de los mejores ejemplos de fusión de géneros de este año, posicionando a la artista como una estrella del pop “que no teme arriesgarse al máximo, transformando siglos de ritmos y melodías latinas en un conjunto de obras coherente y con resonancia a nivel mundial”.

Del último álbum del “Conejo malo”, Varierty destaca que ‘Debí tirar más fotos’ estuvo “simplemente súper”, recordando que salió al mercado en los primeros días de 2025 para convertirse rápidamente “en una de las obras más importantes de la superestrella puertorriqueña”.

“Casi un año después, el impacto del álbum sigue resonando con su narrativa compleja y multifacética, que sirve como un poderoso recordatorio de una isla que aún está forjando su identidad tras siglos de dominio español y, posteriormente, de influencia colonial estadounidense”, indica Variety.

De acuerdo con la revista, tres de los cuatro integrantes del comité musical mencionaron a la inglesa Lily Allen como una de las protagonistas principales de este año, mientras que Lady Gaga y Karol G recibieron dos de las cuatro menciones del equipo.