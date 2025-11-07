El ‘Desafío Siglo XXI’ vivió una de sus noches más tensas con la expulsión de Katiuska, capitana del equipo Omega y una de las competidoras más queridas de la temporada. El anuncio, hecho por Andrea Serna en el capítulo 88, tomó por sorpresa tanto a los semifinalistas como al público, que no tardó en convertir su nombre en tendencia en redes sociales.

La barranquillera, que hasta entonces era considerada una de las grandes favoritas para llegar a la final, no ocultó su tristeza tras conocer la decisión.

“Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa. Debo asumirla, aunque me duela y me cueste. No hubiese querido que las cosas fueran así... toca saber en quién confiar”, expresó conmovida antes de abandonar el reality.

Minutos después, las cámaras la mostraron en su habitación, visiblemente afectada y evitando dar más declaraciones.

¿Cuál es la razón detrás de la expulsión de Katiuska del Desafío?

El motivo de la salida de Katiuska fue revelado por Andrea Serna a través de una videollamada que reunió a todos los semifinalistas. La presentadora explicó que la decisión obedecía a una falta grave contra las normas del programa.

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura”, dijo Serna al anunciar que la participante debía abandonar la competencia de inmediato.

Aunque no se especificó qué tipo de información fue filtrada ni quiénes estuvieron involucrados, el hecho fue catalogado como una traición a las reglas del ‘Desafío Siglo XXI’, una producción conocida por su estricta reserva y control interno.

Los seguidores de la barranquillera reaccionaron en redes

Tras la emisión del episodio, las redes sociales se llenaron de comentarios. En X, cientos de seguidores lamentaron la salida de la barranquillera, destacando su liderazgo y entrega durante las pruebas.

KATIUSKA CARACOL Y ESE PROGRAMA NO TE MERECEN, LA DISTE TODA SIEMPRE #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/YuXcM5vJwX — ⤷ɴɪᴄᴏ (@bbaew00) November 7, 2025

Katiuska sufrió, aguanto muchos ciclos hambre, peleó, hizo complots para que salieran los más débiles y quedará una recta final de infarto.

Para que la familia vendiera su sueño por absolutamente NADA.#DesafioXXI#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/zE2HYYvAMf — Cubarsexismo 🇨🇴❤️💙⚡ (@Cubarsexismo_15) November 7, 2025

Otros, en cambio, defendieron la decisión del programa, argumentando que se debía proteger la transparencia del concurso.

Y sobre los spoilers, ya era hora de que Caracol hiciera algo.

En 20 temporadas siempre han existido, pero este año fue demasiado. Gente describiendo hasta el color de cada prueba… eso le quita toda la gracia al programa.#DesafioDelSigloXXI #DesafioDelSiglo pic.twitter.com/w0vMjQGNtD — Realitys Col🇨🇴 (@realityscol) November 7, 2025

Su frase “toca saber en quién confiar” se convirtió en una de las más citadas de la noche, utilizada por muchos usuarios para referirse a la traición que, según ellos, la competidora habría sufrido por parte de personas externas al reality.

no puedo con lo de Katiuska, lo peor es que no fue culpa de ella, sino de sus FAMILIARES#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/yNUWsOWLzs — manu⸆⸉ | ❤️‍🔥 (@taypinkstan) November 7, 2025

¿Qué pasará en el Desafío después de la salida de Katiuska?

Durante su paso por el Desafío Siglo XXI, Katiuska se destacó por su fortaleza física, su disciplina y su papel como capitana del equipo Omega. Su liderazgo fue clave en varias victorias del grupo, y su carácter competitivo la convirtió en una de las favoritas del público. Pese a su salida, sus compañeros y seguidores reconocieron el esfuerzo que mostró desde el primer día.

Con la eliminación de Katiuska, el Desafío Siglo XXI entra en su fase más decisiva con solo siete semifinalistas en carrera. La competencia se intensifica a medida que se acerca la gran final, y los televidentes esperan nuevos giros en los capítulos restantes.