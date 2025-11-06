La compañía desarrolladora Rockstar Games confirmó que el muy esperado videojuego Grand Theft Auto VI (GTA 6) se retrasará nuevamente y ahora su fecha de lanzamiento queda fijada para el 19 de noviembre de 2026.

Según el comunicado oficial, publicado en la cuenta de la empresa en la red social X, la decisión de aplazar el estreno se debe a que “estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen”.

¿Cuál era la fecha prevista?

Inicialmente el lanzamiento estaba previsto para el otoño de 2025 .

. Posteriormente se había pospuesto para el 26 de mayo de 2026 .

. Ahora, la nueva fecha oficial es 19 de noviembre de 2026.

Motivos del retraso

Rockstar Games agradeció la paciencia de sus fanáticos y explicó que el retraso responde al compromiso de entregar una experiencia de alta calidad, acorde con la reputación de la saga, y que los avances técnicos y el tamaño del proyecto hacen necesario más tiempo de desarrollo. El juego se ambientará en el estado ficticio de ‘Leonida’, que incluye una versión actualizada de la emblemática ‘Vice City’.