La espera terminó. El mundo del reguetón volvió a vibrar el pasado miércoles con fuerza tras el esperado lanzamiento de la BZRP Music Session #0/66, una colaboración entre el productor argentino Bizarrap y el ícono puertorriqueño Daddy Yankee.

La unión entre ambos artistas ha sido calificada por los fanáticos como uno de los momentos musicales más potentes de 2025, marcando el regreso oficial del “Big Boss” a la escena urbana.

Con una duración de poco más de dos minutos, el tema combina los característicos beats electrónicos de Bizarrap con los sonidos más auténticos del Caribe. Trompetas, percusión contagiosa y una letra cargada de simbolismo refuerzan la figura de Daddy Yankee como una leyenda viva del género.

YouTube Daddy Yankee en la BZRP Music Session

En sus versos, el artista hace guiños a su historia, su fe y sus raíces boricuas: “Código 787, alias El Calentón. Pon la batería que llegó el reguetón”, son algunas de las frases que se pueden escuchar.

En cuestión de horas, la sesión alcanzó el primer lugar en YouTube Music, acumulando hasta ahora más de 6 millones de reproducciones y comentarios que celebran el regreso del artista. Para muchos, este lanzamiento representa el renacimiento del reguetón clásico que dominó la primera década del 2000.

YouTube Colaboración entre Daddy Yankee y Bizarrap

A través de sus redes, Bizarrap expresó su emoción por colaborar con una de sus máximas inspiraciones: “Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió el productor en su cuenta de X.

Cabe recordar que Daddy Yankee se había retirado oficialmente de la música en diciembre de 2023, tras su concierto final en San Juan, Puerto Rico. Desde entonces, el artista había enfocado su vida en el cristianismo, lo que también se refleja en la letra de esta nueva producción.

Además de su nueva etapa espiritual, el cantante ha enfrentado momentos personales difíciles, incluyendo su mediático divorcio con Mireddys González, su exrepresentante y socia en El Cartel Records.