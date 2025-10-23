Alejandra Villafañe, actriz, modelo y reina de belleza colombiana, falleció a sus 34 años el 21 de octubre de 2023 a causa de un cáncer de seno y en el ovario derecho. Su partida dejó un vacío entre sus colegas y el mundo del entretenimiento, pero especialmente de su pareja sentimental, Raúl Ocampo, participante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, el reality de cocina de ‘RCN’.

Villafañe es recordada por haber ganado el concurso de belleza Miss Earth Colombia en 2014. También por su participación en telenovelas y series de televisión como ‘Enfermeras’, ‘La ley del corazón’, ‘Pa’ quererte’, ‘Siempre bruja’, ‘Manes’ y ‘Perfil falso’, entre otras.

Precisamente, tras dos años del fallecimiento de la actriz Villafañe, Raúl Ocampo compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram que conmovió a miles de sus seguidores.

“Feliz vida eterna, princesa. No sé si será hasta viejitos, pero si sé que será por siempre”, comenzó diciendo en su mensaje.

Asimismo, recordó las enseñanzas que ella le dejó: “Hoy celebro tu vida como tú me enseñaste: honrando a través de acciones que me hagan sentir orgulloso y cerca de la energía del amor”, manifestó.

Concluyó en su post con un mensaje reflexivo: “Y si tú, que me lees, llegaste hasta aquí... te dejo un consejo: resignifica. Resignifica las palabras, las personas, los recuerdos. Permítete reindentificarte, volver a ti con una mirada nueva, y desde ahí seguir creando conexiones que realmente importen”.

“Este plato es para ti”, el homenaje en MasterChef

Recientemente, Raúl Ocampo, durante un reto de cocina en el reality, que consistía en hacer un plato dedicado a una persona cuya ausencia causó un gran dolor o vacío, recordó cómo fue el proceso de cuidar y después despedir a su entonces novia.

“En ese momento lo único que supe era que debía cuidarla. Cuando eres cuidador, te atribuyes la responsabilidad de la salud de esa persona. Sin embargo, gané muchas cosas: viví un amor espectacular, me reconocí en mi mejor versión. Ahora, con su partida, lo que me queda es honrarla, porque ella despertó lo mejor de mí”, dijo.

Por esto decidió que el plato que iba a preparar sería en homenaje a Alejandra Villafañe. “Voy a cocinarle a ella, a ‘Ale’, al amor de mi vida. Este plato es para ti”, expresó.