El cantante Brandon de Jesús López, más conocido como Beéle, nuevamente está en el ojo del huracán tras la divulgación de un video íntimo con su expareja Isabella Ladera en las plataformas digitales. Al parecer, el barranquillero le habría dado una vez más una oportunidad al amor, pues recientemente fue visto con una mujer.

A través de redes sociales, circula un video en el que se puede ver al intérprete de ‘si te pillara’, ‘No tiene sentido’, y ‘Yo y tú’, junto a una mujer, quien es una reconocida actriz y modelo barranquillera.

De acuerdo con el programa ‘Mañana Express’ de RCN, se trata de Kimberly Reyes, quien sostendría una relación con Beéle desde hace tres meses.

El periodista Santiago Vargas dijo en el matutino que el cantante y la exreina fueron vistos ingresando juntos a un lugar público, del cual también salieron juntos; además, aseguró que los famosos “están juntos”, pues el pasado 30 de septiembre, fecha del cumpleaños del cantante, se le vio a Kimberly compartir en un evento familiar.

¿Quién es Kimberly Reyes?

Kimberly Reyes, de 36 años, es una reconocida actriz y modelo que se dio a conocer en el mundo de la farándula tras su participación en Miss Mundo durante el 2019; en el certamen se quedó con la corona de virreina. Luego saltó a la pantalla chica como presentadora del programa de entretenimiento ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’.

Además, se destacó por su papel de Lucía Arjona, en la telenovela basada en la vida del cantante de música vallenata, Diomedes Díaz. También ha trabajado en exitosas producciones como ‘El día de la suerte’, ‘El Joe, la leyenda’, ‘Loquito por ti’, ‘La Ley del corazón’, de RCN, y ‘Sin senos no hay paraíso’.

La barranquillera estuvo casada con el empresario Federico Severini en el 2016; sin embargo, se separó para el 2022.