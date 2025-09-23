La actriz y presentadora Maleja Restrepo contó a sus seguidores una lamentable noticia que enluta a su familia. Desde su cuenta de Instagram, la caleña publicó un sentido video en el que revelaba el fallecimiento de su padre, Ramiro Restrepo.

La modelo abrió su corazón en redes sociales y compartió unas emotivas palabras dedicadas a su progenitor, quien en diferentes oportunidades colaboró con el contenido producido por Maleja y su esposo Tatán Mejía.

“El wikipapá, el yayo, el profe, ahora seguro está filosofando desde el cielo. Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta de mi papá ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”, escribió en la publicación.

En el video se puede ver un momento de Maleja junto a su padre, en el que le deja un mensaje para que pueda replicarlo a sus hijas: Macarena y Guadalupe.

En el conmovedor mensaje escrito por la generadora de contenido, también relata los últimos momentos compartidos con Ramiro Restrepo, durante su estancia en la clínica.

“Hablar con él y decirle que no haberle cumplido su ilusión es desgarrador; el tiempo no da espera. Me tomó de la mano y me dijo “eres una hija única e irrepetible” y yo le dije “eres un papá increíble” le besé su mano luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente”, contó.

Finalmente, Maleja escribió: “Te prometo vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”.

Tras la publicación, decenas de amigos, colegas y seguidores le expresaron mensajes de apoyo.

“Te abrazo Maleja.”; “Q.E.P.D. Estamos contigo mi Male y con tu familia”; “te acompañamos en tu dolor Malejita”; “Nunca estaremos preparados para el dolor de ese vacío, un abrazo fuerte”; “Un abrazo muy fuerte y mucha fortaleza pa’ ese corazón”; “Sin duda eres una persona única y te cuidará desde el cielo y aquí tus amigas y Sebas también”, fueron algunos de los comentarios.