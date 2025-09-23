El chef del programa matutino Día a Día, Juan Diego Vanegas, anunció a través de sus redes sociales que ya nació su primer hijo.

El pasado lunes 22 de septiembre, con dos tiernas fotografías de su bebé Juan Martín, Vanegas escribió: “Bienvenido a casa”. Sus seguidores lo inundaron de mensajes de amor por la alegre noticia.

Según la información que se ve en la fotografía del nacimiento, el niño nació el pasado 15 de septiembre, pero no fue hasta el pasado lunes que lo mostraron al mundo.

Instagram juandiegovanegasl El chef Juan Diego Vanegas tuvo su primer hijo

Asimismo, los seguidores también se interesaron por la información de la pareja de Juan Diego, y se trata de Daniela Mor, de Bogotá.

En sus redes sociales indica que es una antropóloga, entrenadora de atletismo y escritora. Además, tiene un centro de entrenamiento en la capital. Tiene dos hijas de su relación anterior.

Juan Diego ha dicho que se lleva muy bien con las hijas de Daniela. Sin embargo, los dos quisieron emprender este sueño de tener otro hijo y se les dio.

El chef indica que el proceso de embarazo lo llevaron en silencio porque no le gusta alardear de su vida privada. “Soy un poquito como reservado en esas cosas. No hay nada más importante para mí en mi entorno que mi familia, mi hogar, y esas cuatro paredes que nos cobijan a nosotros”.

Igualmente, los dos se encuentran muy felices y lo ven como una “bendición divina” y “una fuerza muy buena para sus vidas”.