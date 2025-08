El reconocido periodista Antonio Casale le dijo adiós a la radio. Así lo confirmó durante la transmisión del programa ‘En La Jugada’ de RCN Radio este jueves 31 de julio.

Casale informó a sus oyentes que se despide del programa tras 14 años vinculado a la cadena radial.

“La compañía ha decidido que no voy a continuar prestando mis servicios en este lugar. Pensamos diferente, pero no por eso tengo que dejar de ser agradecido con una empresa que me permitió hacer lo que más me gusta: radio”, expresó el comunicador, quien se desempañaba como director de ‘En La Jugada’.

Además, aprovechó el momento para agradecer a su equipo de trabajo y también a sus oyentes.

“Muchas gracias, nos encontraremos en otro lugar”, dijo.

La noticia generó emociones entre los compañeros de Casale, uno de ellos fue Nicolás Samper, quien expresó que le daba “mucha tristeza” la salida de amigo.

“Para mí, es durísimo enterarme de que a la persona que me dio una oportunidad en radio hoy le hayan dicho que no más. Eso me confunde, me turba y me deja muy sorprendido. Me da mucha tristeza”, mencionó con la voz entrecortada.

Seguidamente, Samper publicó un emotivo mensaje a través de redes sociales, en el que reiteró su admiración y respeto hacia Casale.

“Siempre mi admiración, mi respeto, mi amistad para siempre hacia Antonio Casale, un tipo maravilloso y de buen corazón. Yo sé que el tiempo nos encontrará de nuevo trabajando juntos, porque ya la vida nos supo unir para siempre”, escribió.

Asimismo, el comentarista y panelista en Win Sport, Guillermo Arango, se sumó a los mensajes de apoyo.

“Gran jefe, líder, profesional, amigo; pero sobre todo un TIPAZO en mayúsculas. El primero que me dio la oportunidad en medios, un crack, el éxito te persigue viejo Toño, el destino nos reencontrará seguramente”, publicó desde su cuenta de Instagram. El texto estuvo acompañado de una fotografía en la que se ve a Casale y a Arango en el set de grabación.

Hasta el momento, se desconocen las causas que motivaron la salida de Casala, pero si se conoció que en su reemplazo estaría Juan Felipe Cadavid, quien asumiría la dirección de ‘En La Jugada’.