La generadora de contenido Fati Vázquez ha recibido una lluvia de críticas en redes sociales por rumores sobre un supuesto romance con el jugador del Barcelona Lamine Yamal. La española, reconocida por su contenido sobre recetas saludables y rutinas de ejercicio, indicó que también ha recibido mensajes de amenaza.

Leer más: ¿Cuánto vale un mango en Dubái? Colombiana se sorprendió en un supermercado

Recientemente, la youtuber compartió en sus diferentes cuentas en redes sociales varias fotografías, donde se le ve en una paradisiaca playa, a bordo de un lujoso yate. Sin embargo, para muchos internautas ambos famosos han compartido los mismos espacios y los han visto en las historias.

En una de sus publicaciones que tienen descripción “vacanze 🇮🇹 días de desconexión. El último vídeo es mi fav”, muchos de sus seguidores comentaron críticas sobre la supuesta relación de los españoles por la gran diferencia de edad, pues Vázquez tiene 30 años, mientras que Yamal apenas cumplió 17 años.

Le puede interesar: Emiro Navarro aclaró los rumores de que tiene una hija: “La niña es la luz de mis ojos”

“En qué momento una mujer de 30 años se para y dice, pues voy a pegarme a un chico de 17 años (que es mejor de edad, vaya)?? Lo haría si no fuera multimillonario y famoso? Dios, y si fuera al revés, un hombre de 30 llevando de vacaciones a una niña menor de edad????”; “la edad es solo un número y la cárcel es solo un lugar”; “Pregúntate porque no estás pasándotela con gente de tu edad y si con niños. Revísate señora.”; “no te da vergüenza?”; “Qué problema hay que una chica y un chico queden un día acaso no pueden ser amigo no es un pecado no le han hecho daño a nadie”; “Tengas o no tengas una relación, una adulta de 29 no hace nada acompañando a un menor de viaje.”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Lea también: Una receta diferente: prepare crispetas con chocolate y coco

Ante la lluvia de cuestionamientos, la ‘influencer’ decidió publicar una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje reflexivo en el que muestra su tristeza por los mensajes negativos que ha recibido.

“Es triste ver cómo algunas personas llevan tanta oscuridad dentro que llegan a desear la muerte de alguien que ni siquiera conocen. Lo que otros proyectan habla más de ellos que de mí. Yo elijo vivir con propósito, seguir creciendo y rodearme de luz. A quienes me desean el mal, les deseo sanación, porque nadie que esté bien consigo mismo desea destruir a otro”, escribió.

@fativazquezd/Redes sociales

Por su parte, el ‘influencer’ Javier de Hoyos indicó que tuvo la oportunidad de hablar con Lamine Yamal, quien negó que sostuviera una relación con Fati.