‘La casa de los famosos’ se consolidó como uno de los realities más queridos por los colombianos, así como también un programa que generó grandes polémicas por las actitudes y convivencia de sus participantes.

Entre los concursantes más destacados, el creador de contenido Emiro Navarro conquistó a los televidentes con su carisma y autenticidad, su alegría y espíritu divertido lo llevaron a ser el tercer finalista de ‘La casa de los famosos 2’.

Aunque el barranquillero tuvo varios tropiezos con ciertos detractores en el camino, logró llegar a la final del reality junto a Altafulla, ganador absoluto; Melissa Gate; y La Toxi Costeña.

Sus seguidores lo acompañaron durante los cuatro meses que duró el programa del canal Rcn, pero también lo siguen haciendo después de finalizado, y es que la personalidad del influencer ha encantado a millones, sin embargo otros han involucrado a su familia en noticias desagradables.

Entre ellas, se han viralizado las amenazas que recibieron sus familiares por parte de fanáticos, también el accidente que sufrió su abuelo, y las polémicas protagonizadas por sus amigos Karol Alcendra y JD.

Ahora, Navarro volvió a ser foco mediático tras las especulaciones en redes sociales sobre una supuesta hija. Ante esto, el barranquillero, que se encuentra actualmente en Medellín mientras se resuelve el tema de su seguridad, se pronunció en entrevista con Los 40 Principales.

En el programa le preguntaron si tenía una hija, a lo que el creador de contenido respondió que ‘no’, sin embargo admitió que sí había registrado a una menor, pero aclaró que es la hija de su prima, a quien ve como a una hermana.

“Mi prima quedó embarazada. En realidad, son unos niños. Creo que el muchachito tiene como 16 y mi prima tiene 17, entonces me hice cargo. Imagínate, tenía siete meses cuando nos enteramos y, pues, obviamente eso me dolió porque ella, para mí, es mi hermana. La niña es la luz de mis ojos y no le iba a dar la espalda. Me hago cargo de mi sobrina hermosa”, narró el influencer.