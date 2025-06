Al cantante barranquillero Andrés Altafulla siempre le tocó remar en contra en el reality La Casa de los Famosos, donde fue el último participante en ingresar (entró a mitad de competencia), algo por lo que muchos de sus compañeros consideraron no merecía siquiera ser finalista.

Lea Junio llegó recargado de acción en los videojuegos del mes

Debido a esto, fue expulsado en una ocasión y gracias a los votos del público pudo regresar. Como si fuese poco se hizo acreedor de la amenaza perpetua por parte de la influencer paisa Melissa Gate, y generalmente aparecía en el cuadro de nominados para marcharse de la casa más famosa de Colombia.

Sin embargo, cautivó al público con su autenticidad, inteligencia, resilencia, buen sentido del humor y también con su desempeño en las pruebas. Esto a la postre inclinó la balanza a su favor, y fueron los votos de los colombianos, los que le permitieron convertirse en el ganador de la segunda edición de este certamen que reunió a celebridades del mundo del entretenimiento bajo un mismo techo y aisladas del mundo exterior durante 135 días.

Aquí Sofía Vergara es tendencia por publicación junto a su piscina para celebrar que se acerca el verano

Allí eran grabadas por las cámaras las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mostrar cómo son en realidad, cómo enfrentan los retos diarios y cómo toman decisiones importantes para mantenerse en competencia. Luego de este ejercicio Altafulla es el flamante ganador con el 51.84 % de los votos. Según la votación del público, Melissa Gate ocupó el segundo lugar con 44.81 %, el barranquillero Emiro fue el tercer lugar con 2,01 % de la votación y el cuarto lugar para la Toxi Costeña con el 1,34%.

Estalló la euforia

Tras conocerse la decisión del público, Altafulla expresó entre lágrimas “gracias, Colombia por permitirme esta victoria” y apagando las luces de La Casa concluyó “gracias Dios por hacer el milagro”.

Además El cielo colombiano será iluminado por una luna de fresa

Estas palabras hicieron un eco enorme en su natal Barranquilla y en toda la costa Caribe, donde en diferentes ciudades realizaron caravanas en motocicletas y también se reunieron en discotecas y estaderos para verse el capítulo final.

“Aún no me han dado el celular, no he podido ver redes sociales, realmente no tengo conciencia de lo que he logrado despertar en la gente, por eso ya quiero volver a mi Barranquilla bella donde me han dicho que han hecho caravanas y demás, para poder celebrar con toda mi gente”, detalló este martes Andrés.

También ‘Blancanieves’ llega este 11 de junio a Disney+ después de su paso por cines

camilo leal /Canal RCN

“Todavía no me lo creo, porque mis planes eran ganarme las votaciones y entrar desde el inicio del reality, pero no se dio así. Luego me llamaron a mitad de programa y eso para mí es un milagro porque ya yo había desechado esa idea, pero fíjate todo se dio en el tiempo de Dios, porque él sabía la recompensa tan grande que me tenía guardada, que para mí no son tanto los 400 millones de pesos, sino el cariño de Colombia entera”, le dijo a EL HERALDO.

Sobre las situaciones adversas que vivió durante su paso por este certamen, el currambero dijo que: “Siempre he sido de los que ve el vaso medio lleno, pese a la nominación perpetua, seguí adelante. Todo esto ha sido una prueba de fuego para mí, me tocaba aguantar porque a toda hora recibía insultos, pero le pedía a Dios que me diera fuerzas para soportar todas las situaciones adversas, realmente yo soy el testimonio de un milagro”.

Más La escritora española Inma Pelegrín gana el Premio Lumen de novela 2025

EL HERALDO conoció que la agenda de contrataciones de Altafulla está a tope. Además, el impacto de su música se siente en emisoras y plataformas digitales. Solo en Spotify, su música ha tenido un crecimiento del 171 % en sus streams en el último mes. Mientras que su canción ‘Amigos nada más’ tuvo un aumento del 192 % en reproducciones solo el día de la final.

En ese sentido Altafulla dijo que: “Este triunfo es un impulso para mi carrera musical, así debo verlo, por eso es que voy a salir a trabajar con mi equipo para crear nueva música, armar todo un plan de trabajo que me permita seguir conquistando corazones, porque ya mucha gente que no me conocía, ahora ya sabe de mi existencia y de mis cualidades como persona, pero ahora quiero que se enamoren de mi música”, concluyó el intérprete de temas como Quizás en otra vida, Te quedé gustando, Aguacero, Bartender, entre otros.

Lea RM y V de BTS concluyen el servicio militar y se preparan para volver a los escenarios

Llena de orgullo

Su hermana Laura Altafulla, quien estuvo presente durante la gala final, expresó su sentir frente a este logro. “Estoy súper feliz, súper agradecida siempre por el apoyo de todos, muy orgullosa también de lo que fue su paso por La Casa de Los Famosos Colombia, ya que él pudo demostrar que fue educado por una familia llena de amor”.

Aquí Juez desestima la demanda multimillonaria de Justin Baldoni contra Blake Lively