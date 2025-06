Mary Méndez, reconocida presentadora de ‘La red’, abrió su corazón en una conversación íntima con Cristina Estupiñán, donde habló con sinceridad sobre los desafíos personales que ha enfrentado, en especial su divorcio, al que calificó como una de las lecciones más profundas de su vida.

Blessd reveló que se fue a los golpes con Feid en la final de la Copa América: “Sabe que le di en la cara”

Pruebe su suerte: Mhoni Vidente reveló los números de la fortuna para el viernes 6 de junio

Dua Lipa envió mensaje en español a sus seguidores en Colombia: “Nos vemos”

Aunque aseguró haber vivido momentos “maravillosos” en su relación, Méndez reconoció que su familia siempre tuvo reservas respecto a ese vínculo.

“Mi familia sabía que la vuelta no era por ahí, lo tenían completamente claro, la mamá sabe y los papás saben. Fue un gran porrazo, pero yo no le puedo llamar así porque viví años absolutamente maravillosos, construí, estuve acompañada de un hombre que en ese momento fue maravilloso conmigo”, indicó en el podcast Sinceramente Cris.

Instagram marymendez55 Mary Méndez, presentadora de ‘La red’, publicó foto de cuando tenía 17 años.

Sin embargo, para ella fue una experiencia de crecimiento. “Yo no le puedo llamar porrazo porque viví años absolutamente maravillosos”, agregó. Tras el fin del matrimonio, Mary encontró en el emprendimiento y el autocuidado una forma de sanar.

“Yo no he dejado de creer en el amor, yo creo profundamente en el amor, pero yo ya no creo en el para siempre y no lo veo malo tampoco porque hoy en día vivir está en hoy, yo mañana no tengo idea qué vaya a pasar y yo puse todos mis huevos en una canasta y mi canasta era mi matrimonio”, reveló.

Instagram marymendez55 Mary Méndez, de 'La Red', mostró oficialmente a su nuevo novio.

Méndez decidió fundar su propia empresa, enfocarse en sus proyectos y reconstruirse emocionalmente desde el amor propio. Esta etapa la transformó: “Yo no he dejado de creer en el amor, pero ya no creo en el ‘para siempre’”, expresó destacando su visión más realista y presente de las relaciones.

También compartió que, de mutuo acuerdo con su expareja, decidieron no tener hijos, apostándole a una vida plena a través de los viajes y el crecimiento conjunto.

“Yo soy la que cuida, la que provee, la que siempre está pendiente de que todo el mundo esté bien”. Pese a no haber formado una familia en el sentido tradicional, aseguró que tiene un fuerte instinto protector que aplica con quienes la rodean.