El artista mexicano Alejandro Fernández habría protagonizó una vez más un escándalo durante una de sus presentaciones. A través de redes sociales se conoció un video en el que se ve al cantante aparentemente bajo los efectos del alcohol y apunto de vomitar.

La grabación fue difundida por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, este martes 27 de mayo.

“¡ESCÁNDALO EN VIVO! ¿Recuerdan cuando el cantante Alejandro Fernández canceló su presentación tras subir al escenario en aparente estado de ebriedad?… ¡Casi se vomita frente al público! Las imágenes hablan por sí solas: molestia, decepción y bochorno. ¿Crees que se le pasó la copa?”, escribió el comunicador.

Sin embargo, decenas de internautas le indicaron al periodista que esa grabación data de octubre de 2023, cuando ‘El Potrillo’ se subió a la tarima del palenque de la feria de León. En ese momento, el hijo de Vicente Fernández habría dado una presentación en estado de ebriedad, por lo cual, por poco se cae en más de una oportunidad y hasta casi se vomita en el escenario.

Los asistentes al evento reprocharon la actuación del intérprete de canciones como ‘Me dediqué a perderte’, ‘Hoy tengo ganas de ti’, ‘Canta corazón’, ‘Como quien pierde una estrella’ y ‘Mátalas’.

Tras lo sucedido, el cantante reconoció públicamente que había tenido un momento complicado a nivel personal. Aseguró que no había comido bien y que no se encontraba bien emocionalmente.

“Ese día me desperté tarde, no comí tampoco y tuve una entrevista donde ya nos fuimos derecho al palenque. Entonces, ya no pude comer absolutamente nada, entonces no traía nada en el estómago. Me ganó todo lo emocional también. Entonces, se me junto todo”, dijo Alejandro en diálogo con el programa ‘Ventaneando’.

Sobre la reciente publicación realizada por el periodista argentina, muchos internautas le solicitaron eliminar el video, alegando que es un hecho de hace dos años, y también cuestionaron su profesionalismo.

Por su parte, otros afirmaron que tras esa bochornosa actuación, Alejandro reconoció sus erros y no se ha vuelto a presentar en condiciones similares durante sus presentaciones en público.