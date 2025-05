Un tema que ha sido tocado en ocasiones refiriéndose a las parejas sentimentales es que si con las relaciones íntimas que se presentan se transfiere la energía entre ambos, sea buena o mala. Acerca de este aspecto se dialogó en el pódcast ‘Salida de Emergencia’, dirigido por Paola Serrano y Samuel Guzmán.

En el espacio mencionado se contó con la terapeuta y coach emocional Karin Storsberg. Según la experta, muchos no saben que mientras se dan las relaciones sexuales cabe la posibilidad de liberarse energías positivas y negativas. De qué forma serían dichas energías depende de varios puntos, como la comunicación y conciencia que los dos presenten.

Lea también: Aprenda a preparar cerdo con vegetales al estilo oriental con miel, salsa de soya, azúcar y pimentón

Una de las afirmaciones que más llamó la atención de los podcasters fue la duración de hasta cinco años de estas energías. “Esas energías podrían durar hasta cinco años y no solo esa persona, todos con los que estuvo también”, indicó Storsberg.

Asimismo, la profesional señaló que sus pacientes llegan a su consultorio pidiéndole ayuda para no recaer en relaciones tóxicas. A pesar de que gran parte de ellos se han encontrado en las situaciones en mención, un gran consejo que ella brinda es que tengan amor propio y así no sean afectados a futuro.

Entérese: 400 artistas, como Dua Lipa, Elton John y Paul McCartney, piden protección ante la IA

“Lo primero que deben tener es amor propio y no meterse con personas que son egocéntricas, narcisistas, cuando están es búsqueda de una relación estable”, sostuvo la coach emocional. De igual modo, Storsberg manifestó que para algunos alcanzar el objetivo no es fácil, debido a que se acostumbraron a tener relaciones violentas y creen que no pueden salir del circulo vicioso.

¿Qué aconseja para limpiar las malas energías?

Karin Storsberg aconsejó meditar, apartar un momento para olvidar las malas vivencias, de manera grata devolver todo lo que sea desfavorable y no les pertenezca, y perdonar.

Infórmese: Taylor Swift, citada como testigo en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni