El acoso sexual es tan antiguo como la humanidad. Dicen los historiadores litúrgicos que en el Paraíso, Adán acosaba a Eva y ésta a su marido, pues tenían el afán de poblar la tierra en el menor tiempo posible. Sin embargo, el ser humano ha sido un pecador consuetudinario y peligroso acostumbrado a incumplir las normas de conductas hasta el punto que desterrado Adán de ese lugar, Dios les puso un querubín, bien armado, para que los vigilara. No era de la UNP.

En Colombia el acoso sexual es una conducta ilícita contemplada en el artículo 210 A del Código Penal y regulada por la Ley 2365 de 2024, consistente en el asedio o persecución no consentido aprovechando las relaciones de poder político y económico. Puede ser físico, verbal o digital. Se da en todos los niveles sociales, en los puestos de trabajo de quienes ejercen autoridad laboral, y en el sector universitario es prácticamente una pandemia, que afecta a las niñas bonitas, pues el profesor maluco aprieta las tuercas y sujeta su calificación dependiendo de la respuesta sexual de la víctima.

Por su parte, en el sector público esta práctica es más reluciente que en el sector privado. Pero sobresale en los medios de comunicación, siendo las periodistas las más perseguidas según un estudio realizado por la Universidad de los Andes. La mujer bonita tiene más ventajas laborales que la fea. Esta última surge por sus propios esfuerzos, sin palancas y contra viento y marea. La bonita, en cambio, si es pícara y accede a los piropos de su jefe, llega bien lejos. Pero si se mantiene en la raya, la persiguen hasta el cansancio, sobre todo en los cargos públicos de libre nombramiento y remoción.

Por eso el escándalo del Canal Caracol, no es nada nuevo. Salen unos acosadores y entran otros que se cuidan y caminarán con más prudencia mientras pasa la calentura en este país de tantos escándalos, que estallan como pólvora en fiestas de pueblos. Los medios de comunicación televisivos contratan especialmente reinas de belleza como presentadoras, siguiendo las instrucciones de expertos en marketing, pues el sexo vende, como dice el profesor Martin Lindstrom destacado líder en el mundo de las marcas.

Pero de esta crisis del acoso sexual, surge algo positivo que impacta en el gremio de los abogados: demandas laborales, procesos disciplinarios, denuncias penales y hasta divorcios, pues según la Teoría del caos del matemático Edward Lorenz, “un aleteo de una mariposa en Brasil puede desatar un tornado en Texas”. Lo grave de todo es que en Colombia no hay mujer fea.

@FcuelloDuarte