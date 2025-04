Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, ha consolidado su fama en redes sociales este año, gracias a su participación en ‘La casa de los famosos’. En varias oportunidades ha estado en riesgo de eliminación, pero sus seguidores la han apoyado porque desean verla entre los tres finalistas.

‘La toxi’ es una de las que constantemente aparece en los videos virales sobre el reality, que graba 24/7 a los participantes dentro de la casa. En parte, es gracias a su humor y carisma, así como su forma particular de referirse a las diferentes situaciones.

Uno de esos videos que se ha difundido en esta semana es sobre una conversación entre con Emiro Navarro, Yina Calderón y Karina García, comentando sobre la cantante vallenato Ana del Castillo. La ‘Toxi’ expresó su admiración por la artista.

“Muchos cantantes de vallenato lo que hacen es cantar covers porque no se les pega su propia música. Reviven una canción que, por ejemplo, se pegó hace 20 años y ella vuelve, la canta y la pega porque tiene un vozarrón”, dijo La Toxi Costeña.

A esto, Yina respondió que para ella es su histriónica personalidad lo que la ha llevado a la fama. La ‘Toxi’ avaló esto, pero aseguró que es una gran intérprete y cantante con una gran capacidad vocal.

“Yo he estado en un concierto de la vieja. No es tanto que la música sea de ella, es que es una intérprete. La vieja tiene una voz, canta espectacular”, dijo Cindy.

Gina la interrumpió, insistiendo en que su fama se trata de su personalidad: “Pero de nada te sirve a ti ser muy intérprete. Nosotros publicábamos los videos de ella en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde no llenó nada, y me pegó una insultada. Yo le dije: ‘Tú me puedes insultar y todo, pero ahí están los videos donde eso estaba solo’”.

“Sí le sirve porque cobra más de 40 millones de pesos y canta de jueves a viernes. Esa vieja vive de show en show en todo el país, va a Venezuela, a Estados Unidos, tiene giras internacionales”, respondió la ‘Toxi’.

Por supuesto que los comentarios en las publicaciones no han faltado, la mayoría apoyando las palabras de la ‘Toxi’.

“Díganle al Jefe que los despierte con música de Ana del Castillo”; “La Toxi tiene razón, la voz de Ana del Castillo es única... espectacular”; “No le llegan ni a los tobillos a nuestra Ana del Castillo”; “Yina, mamita, Ana es la mamá del vallenato”, son algunos de los comentarios.