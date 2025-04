La exparticipante del reality Desafío The Box, Anamar, ha sorprendido a todos sus seguidores tras anunciar públicamente que está embarazada.

La noticia llega después de varios meses de polémica con su expareja Renzo, también exparticipante del programa, con quien mantuvo una relación amorosa dentro y fuera del reality.

Anamar decidió compartir esta noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el cual aparece rodeada de naturaleza, caminando por un río y dejando ver por primera vez su embarazo de cinco meses.

Instagram anamar.rpo Anamar revelando su embarazo de cinco meses.

En la descripción del video escribió: “Hoy comparto con ustedes el secreto más hermoso que he guardado en mi corazón durante 5 meses. Mi familia sigue creciendo”.

¿Cómo comenzó la polémica del embarazo de Anamar?

La noticia del embarazo había sido revelada semanas antes por Renzo, en una entrevista que generó bastante controversia, ya que Anamar no había autorizado que se hiciera pública esta información tan personal.

Ella calificó esta acción como “cobarde” y aseguró que fue un momento doloroso, pues quería contar su embarazo cuando estuviera lista emocionalmente.

#Desafío | 💥 Renzo rompe el silencio y responde a las acusaciones de Anamar sobre no haberla apoyado económicamente. 💰🔥 ¡Esto fue lo que dijo: https://t.co/hGN7tI5kSg ! pic.twitter.com/DOjVofnah6 — Caracol Televisión (@CaracolTV) March 22, 2025

“Nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho de salir a hablar sobre mi embarazo y más de la manera que lo hicieron. Se debe ser muy cobarde en la vida para salir en TV nacional a hablar sobre un tema tan delicado y que merecía prudencia”, indicó.

En sus redes, Anamar fue clara al expresar que este proceso no ha sido nada fácil, enfrentando momentos de tristeza, soledad y mucha reflexión. También dejó claro que decidió seguir adelante con su embarazo como madre soltera.

Asimismo, la exdesafiante escribió un mensaje muy sincero, donde relató las emociones y dificultades vividas en estos meses:

“Este camino no ha sido fácil, ha estado lleno de pruebas, silencios, lágrimas, pero también de un amor infinito, fe inquebrantable y una esperanza que nunca se apagó. Dios ha sido fiel, y hoy más que nunca entiendo que todo llega en el momento perfecto”, manifestó.

Además, pidió respeto y empatía por parte de sus seguidores, recordando que detrás de cada historia pública hay un proceso personal lleno de emociones complejas.

Por el momento, Anamar no ha revelado el sexo de su bebé ni más detalles sobre su proceso de maternidad, pero ha dejado claro que su hijo ha llegado para transformar su vida y llenarla de luz, luego de vivir momentos complicados a nivel personal y emocional.

¿Qué dijo Renzo sobre el embarazo de Anamar?

Renzo durante una entrevista con La Red, de Caracol Televisión, señaló que él no la agredió y tampoco era un mantenido.

“Ella está embarazada actualmente, pero no sé si sea mío porque ha sido una persona que ha mentido. Me dice que está embarazada y que va a abortar porque no puede tener un hijo mío después de lo sucedido. Yo a ella le respondo, le escribo un mensaje en el cual le digo que vamos para adelante, que tiene todo mi apoyo, que lastimosamente las cosas fueron así, pero que el bebé no tiene nada que ver en esto. Ahí dejamos las cosas como medio bien, yo estaba pendiente de los controles, aportar económicamente, pero siento que ella quiere seguir manipulando todo para hacerme quedar mal”, describió.