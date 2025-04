Lina Tejeiro está preparada para presentar su protagónico en la producción ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, por lo que ha sido entrevistada para saber cómo se ha sentido y revelar algunos momentos jocosos durante su carrera.

Durante una entrevista señaló que el peor beso que le han dado en su vida fue en la producción de Caracol Televisión cuando se encontraba grabando con Variel Sánchez, quien interpretaba a Brayan.

“Llevábamos como dos días rodando y nos teníamos que dar un beso, no teníamos la confianza y todavía no nos habíamos besado por primera vez y lo hicimos súper mal, nos besamos horrible”, manifestó.

Destacó que como conocía al actor fue la parte más incómoda besarlo frente a las cámaras. Mientras que el propio Variel indicó que parecían dos pescados porque abrían y cerraban sus bocas al mismo tiempo, lo que resultó gracioso.

El director en ese momento al ver que no fluía el beso, cortó la escena de una vez. Lina entre risas le dijo: “Usted besa horrible, Variel’ y me dijo ‘usted, aprenda a besar’ y le dije ‘no, no, no, a ver, coordinemos’”.

Variel por su parte, dijo que los besos no se practican pero como este era uno diferente, si había que hablarlo. “Ese día dije ‘uy, nunca me habían besado tan mal’”, dijo Lina para finalizar el tema.