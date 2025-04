Para nadie es un secreto que la separación de Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué causó mucho dolor, pero produjo mucho dinero.

Y es que ya se van a cumplir casi tres años del escandalo que revolucionó al mundo entero, cuando se enteró de la infidelidad del español a Shakira, con su asistente Clara Chía.

Shakira aunque estaba pasando por un momento muy difícil por enterarse de todo esto y la salud de su padre, se paró, se sacudió y se puso manos a la obra a hacer muchas canciones, pues porque indicó que: ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’.

Fue así cuando sacó su primera canción después de la bomba, como lo fue ‘Te felicito’ con Rauw Alejandro, en la cual hablaba de la infidelidad de una persona, y la relación se acababa.

Lo que sí no se veía venir es que el creador de contenido Ibai Llanos revelara que participó en esta canción, siendo amigo de Piqué. En su defensa, señaló que no sabía que esa canción iba a ser dedicada a todo este tema de la infidelidad.

“Seguro que no sabíais que yo colaboré en una canción con Shakira y Rauw Alejandro. La intro de ‘Te felicito’ es mía. A mí me dijeron quieres colaborar en una canción con Shakira y Rauw Alejandro, a lo que yo dije sí. Firmé un contrato y ya. Después me enteré que era para ‘Te felicito’”, contó el influencer en su cuenta de TikTok.

Dejó claro que no sabía que después iba a tener como socio al propio Piqué. “Lo que yo tampoco sabía es que meses después iba a acabar colaborando con Gerard Piqué en la Kings League y que meses después iba a pasar lo que pasó entre Shakira y Piqué. En fin, la vida, que da muchas vueltas, vamos a dejarlo ahí”, dijo.

“Lo más curioso de todo esto es que la canción ‘Te Felicito’ es el vídeo con más visitas en el que yo he aparecido en toda mi vida. Acumula más de 1.000 millones de visitas. Llámenme si quieren suerte en lo laboral, en lo personal no”, señaló entre risas.