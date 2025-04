El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó este jueves que ascendió a 218 el número de personas fallecidas tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana.

Leer más: Los accidentes más desbastadores en discotecas del mundo

El grave accidente se registró en la madrugada del martes 8 de abril, cuando decenas de personas disfrutaban de la presentación del merenguero Rubby Pérez, quien falleció tras permanecer bajo varias horas debajo de los escombros.

El Gobierno dominicano aseguró que se mantienen las labores de búsqueda, rescate y recuperación y que los brigadistas y personal técnico siguen desplegados en la zona bajo coordinación del COE.

“Las labores no se han detenido y no concluirán hasta que no se confirme que no queda una sola persona bajo los escombros”, agrega el comunicado.

Le puede interesar: Gobierno dominicano solo espera recuperar todos los cuerpos tras desplome de discoteca Jet Set

Alejandro Sanz lamentó la muerte de sus amigos

El reconocido cantante español Alejandro Sanz se mostró muy afectado por la pérdida de dos de sus amigos en el fatal accidente registrado en la discoteca Jet Set. El intérprete de ‘Amiga mía’, ‘Corazón partió’, ‘Y, ¿si fuera ella?’, escribió un sentido mensaje a través de sus redes sociales en el que expresó su dolor.

“Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, escribió el artista en una historia publicada desde sus redes sociales.

Lea acá: El papa envía condolencias por el trágico derrumbe del techo de discoteca en Santo Domingo

“La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes fuertemente”, agregó.

@alejandrosanz/@alejandrosanz

En otra publicación, Sanz dedicó otras líneas a sus amigos fallecidos, las cuales estuvieron acompañadas de una fotografía.

“En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero.”, se lee en la descripción.

No olvide leer: Los fallecidos en la discoteca Jet Set en Santo Domingo ascienden a 218