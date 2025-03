Si hay un artista champetero que viene sonando con fuerza y que encontró en el Carnaval de Barranquilla un gran trampolín para consolidar su carrera, ese es el cartagenero Elisaúl Cardales Martínez, conocido artísticamente como MC Car.

Con temas como: La silla, No eres la misma, El motel, Deseo insaciable o Como tú no hay dos, que cuentan con millones de reproducciones en el mundo digital, este joven pide pista para volar por todo lo alto, con un estilo original y con letras de su autoría.

Este cantautor de 25 años fue criado en el barrio El Líbano, un sector popular donde creció rodeado de las dificultades propias de un entorno humilde. Sin embargo, esa realidad nunca le impidió soñar en grande, y de la mano de su madre, quien canta música cristiana, Elisaúl encontró en el arte el camino indicado para progresar. “Mi mamá siempre me inculcó que Dios está en todas las cosas, y eso siempre me marcó”, contó el artista en diálogo con EL HERALDO.

Esa enseñanza ha sido clave para que, pese a los altibajos del camino, MC Car haya logrado consolidar su carrera sin perder la esencia que lo caracteriza.

Cortesía Con su champeta se ha ganado un lugar entre los amantes de ete género musical.

La historia musical de MC Car comenzó en 2015, cuando por primera vez entró a una cabina de grabación. Aunque en ese entonces apenas estaba explorando su talento, fue en 2020 cuando su nombre comenzó a sonar con fuerza en la escena musical cartagenera.

“Desde 2020 ya se hablaba de mi música, a la gente le gustaba mucho”, recuerda el artista.

Su primer gran éxito fue el tema Traicionera, una canción que se convirtió en un himno en las calles de Cartagena, donde rápidamente se ganó el cariño del público.

Sin embargo, fue con No me llames que su carrera dio un salto importante. Esta canción ratificó su talento y lo proyectó como una de las promesas de la champeta.

De promesa a realidad

Mc Car pasó de ser una promesa musical a convertirse en protagonista de la champeta. El 2025 se ha convertido en un año determinante para este artista debido a que sus canciones resonaron en el carnaval, especialmente en los shows de bando y coronación de las soberanas de distintos municipios del Atlántico.

Durante esas fiestas, sus temas fueron coreados por multitudes, consolidando a MC Car como uno de los artistas más sonados del momento. “Este año fue un antes y un después en mi carrera, fueron muchas canciones que pusieron mi nombre sobre la mesa de este ritmo tan bonito”, cuenta el cartagenero.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Una de sus fortalezas es que también compone.

MC Car no solo es intérprete, sino que también se involucra en la creación de sus canciones, siendo responsable de la composición y la producción de sus temas. Esa versatilidad ha sido fundamental para lograr que sus letras calen en el gusto de la gente.

“Dios me dio el don de narrar historias, de transmitirlas como si las estuviera viviendo. Por ejemplo, en La silla me pongo en los zapatos de las personas que han perdido un ser querido, aunque gracias a Dios en los últimos años no he pasado por eso”, explica.

A pesar del éxito que ha alcanzado, MC Car mantiene los pies en la tierra. Su cercanía con el público sigue siendo una de sus principales características, lo que lo ha llevado a ganarse el respeto de sus seguidores. “Yo soy del pueblo, ellos me hicieron y yo soy de ellos, eso no va a cambiar nunca”, asegura.

Además de sus sueños de llenar grandes escenarios, MC Car tiene un propósito claro: “Quiero montar una disquera para apoyar a esos pelaos que vienen empezando, especialmente a los que salen de barrios populares”.