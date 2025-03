Rafa Pérez es uno de los cantantes vallenatos que más está sonando en el país. Estuvo bastante activo durante el Carnaval de Barranquilla 2025 con varias presentaciones en Barranquilla, el Atlántico y otros municipios de la Región Caribe. Esto hace que se igualmente activo en redes sociales, compartiendo fotografías y videos de sus conciertos e interactuando con sus seguidores.

Leer también: Amparo Grisales y César Escola reaccionaron a la rebeldía de Martín Elías, en ‘Yo me llamo

Una de esas interacciones fue la que no le gustó al cantante. Se trata de un comentario sobre su esposa, Milagros Villamil, quien también es su mánager. En una publicación de Rafa en su cuenta de instagram, con una fotografía junto a su pareja durante el desfile de la Batalla de Flores, hubo varios comentarios sobre la presencia de ella, en parte criticando que aparezca en todas sus presentaciones y fotografías.

En uno de esos comentarios se lee: “A Milagros le hace falta salir en la foto de cédula de Rafa Pérez”. Fue el mensaje que le molestó al artista, respondiendo: “¿Es que ustedes están esperando que pida permiso o perdón por vivir enamorado de mi esposa?, ¿por mostrar con orgullo mi hogar feliz? Definitivamente, este mundo está al revés, pero si lo que les gusta es apoyar las cosas mal hechas, entonces les regalo algo que no está bien, para ver si aplauden: ‘Vayan y cómanse una galaxia de...’ Pd. Lo que me gustó fue el ‘collage’ de las fotos, me sirve para usarlo hoy para desearle feliz día del mánager, gracias”.

Justamente días después publicó una serie de fotografías de Milagros, en su trabajo como su mánager, para desearle Feliz Día del Mánager.

“Y con orgullo puedo decir a boca llena que tengo LA MEJOR MANAGER DEL VALLENATO. La misma que #DetrasDeCámaras y solo con el respaldo de un DIOS omnipotente, omnipresente y poderoso; y la disposición, el amor y el talento de un noble soñador, ha cambiado la dinámica actual del género que representa a Colombia ante el mundo. Gracias por creer en mi como TU artista, escucharme como TU amigo, enseñarme como MI maestra y amarme como TU esposo”, se lee en la publicación.

Importante: “No damos pa’ olvidarnos”, se dicen Karen Lizarazo y Elder Dayán

Este post ya tiene cientos de comentarios en apoyo a Rafa y su relación con Milagros.