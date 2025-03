Mario Alberto Yepes es uno de los exjugadores de la selección Colombia de fútbol que se ganó el corazón de todos los fanáticos. En su última participación en un Mundial, el defensa hizo historia con el famoso gol anulado durante el partido con el equipo brasileño.

Leer más: Rafa Pérez no aguantó más y respondió a críticas hacia su esposa: “¿Están esperando que pida permiso?”

Tras la salida de la competencia internacional, todos los colombianos hicieron popular la frase: ‘Era gol de Yepes’, haciendo referencia a la anotación que le hubiese dado el triunfo a la ‘Amarilla’ y le garantizaba un paso a la semifinal del torneo.

Tras su retirada del futbol profesional, el caleño incursionó como entrenador del Deportivo Cali y ahora participará en la décima edición del programa de cocina ‘MasterChef Celebrity’. Para esta celebración, el canal RCN contará con 22 participantes de lujo, que incluye actores, deportistas, influencers y reconocidas figuras de la televisión.

Para este 2025, la producción promete sorprender a los televidentes con nuevas emociones, pruebas diferentes y hasta amores inesperados.

Le puede interesar: Shakira tendrá telonera en Argentina, conozca de quién se trata

El amor se estaría ‘cocinando’ en las grabaciones

A través de redes sociales se rumora que Cupido llegó a las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ y flechó a dos de los concursantes. Al parecer, el amor creció entre el exdeportista Mario Alberto Yepes y la actriz Caterin Escobar, quienes han sido captados muy acaramelados en el set.

Pero además, se conocieron imágenes de los famosos compartiendo en un bar. “Este fin de semana vieron muy cerquita al exfutbolista Mario Alberto Yepes y a la actriz Caterin Escobar. Ambos estaban en un bar y se les vio abrazados y compartiendo como si tuvieran algo más que una amistad”, señaló el portal de entretenimiento ‘Mapa de Famosos’.

No olvide leer: Él es Sebastián Arias, el nuevo galán que entró a ‘La casa de los famosos’: ¿A qué se dedica?

Vale destacar que tanto el exfutbolista de 49 años y la actriz de 42, están separados de sus antiguas parejas desde hace algún tiempo; por lo que se cree sí estarían en una relación amorosa.

Las imágenes de los famosos han circulado en redes sociales y han generado miles de comentarios de los internautas.

“Y a qué horas se separó de la esposa? Que no me di cuenta”; “Si fue gol de Yepes!!!”; “Muy bien por ellos, me encanta esa pareja”; “Que afortunada”; “Hace rato se separó de su esposa. Q rehaga su vida. Está muy joven”; “Muy hermosa y el ….. por siempre el gran Capi!”; “Hacen una super pareja caleña”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Lea también: Valerie Domínguez publicó foto junto a los hijos de Shakira, Sasha y Milan, tras su paso por Barranquilla

Nuevo jurado para la décima temporada

El programa de culinaria contará con nueva jurado que acompañará a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, para mostrarán a todos los colombianos técnicas, increíbles preparaciones y mucha diversión.

Se trata de Belén Alonso, mexicana con ascendencia española, que en el 2010 abrió su restaurante ‘Maison Belén’ y en el 2015, la panadería Maison Ana. Participó como jurado en el programa ‘Familias frente al fuego’ y fue jurado de la tercera temporada de Top Chef VIP en el 2024.

Lea acá: ¿Cuál es la parte más saludable del pollo?

¿Quiénes son los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?