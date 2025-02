Juan Diego Vanegas, el reconocido chef que delita a los televidentes del programa ‘Día a Día’ con sus maravillosas recetas, habló recientemente sobre cómo fue su divorcio con la deportista Sofía Gómez, con quien contrajo matrimonio en marzo de 2022.

Leer más: Ella es Yana Karpova, la cantante rusa que ahora participa en ‘La casa de los famosos’

Durante una entrevista, el cocinero y presentador reveló importantes detalles sobre su vida personal y como sorteó las emociones que surgieron tras su ruptura con la apneísta.

“El 2024, sobre todo el comienzo, fue un año muy complicado emocionalmente. Un proceso como este siempre va a ser difícil de llevar, sobre todo cuando aún sientes mucho amor y respeto por lo que fue tu vida y tu relación”, dijo para La corona TV, programa del presentador Ariel Osorio.

Asimismo, el chef afirmó que durante su proceso debió acudir a terapia psicológica para aprender a personarse, y continuar su vida a pesar la separación.

“Ha sido un proceso muy bonito, de mucha terapia con mi psicóloga, en el que he tenido que aprender a perdonarme, a perdonar, a vivir con que no todo en la vida es perfecto”, comentó.

Le puede interesar: ¿Robbie Williams cantará en el Super Bowl LX 2026? Todo habría sido una broma

“Uno cambia de prioridades, de proyectos en la vida y las emociones cambian también, entonces muchas veces uno se pregunta que por qué ha cambiado”, añadió.

Por su parte, el presentador de ‘Día a Día’ aseguró que su familia fue parte fundamental del proceso de separación con Gómez.

“He sentido el apoyo de mis papás. Levanté la mano y les dije: ‘Estoy en un momento muy difícil de mi vida, voy a necesitar anclarme un poquito en nosotros, en nuestra vida y en nuestra relación’”, sostuvo.

Y agregó: “por toda mi casa tengo imágenes de mi familia… todos los días nos vemos, es una llamada de todos los días, que es una vitamina de todos los días”.

Lea acá: ‘Yo me llamo’: Rey Ruiz no pudo evitar llorar al recordar su vida en Cuba

Para este 2025, Vanegas indicó que cambios sus propósitos y se encuentra en una etapa de renovación personal y laboral.

“La mejor forma de empezar de cero es queriéndose uno tanto como para decir: ‘Si empiezo con un tenedor, empiezo con un tenedor’ y vuelvo a empezar las veces que sea”, dijo.

Finalmente, Juan Diego reveló que luego de su separación intentó socializar y conocer nuevas personas; sin embargo, prefirió enfocarse en sus proyectos.

No olvide leer: Daddy Yankee objeta la decisión del juez de dar por concluido el pleito con su esposa

“Tuve ese momento de querer salir, de querer rumbear, y me duró muy poquito porque así no soy yo, porque es muy poquita las veces que me vas a ver en la calle (...) Tengo la pila ahorita al 100, al 200, ¿sabes? Me levanto todos los días a las 4:50 de la mañana para estar en el club a las 6 entrenando. Y pierdo mucha mi pila cuando salgo a encontrarme con gente”, puntualizó.