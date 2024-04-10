La presentadora Graciela Torres Sandoval mejor conocida como ‘La negra candela’ se atrevió a hablar sobre el reality show de RCN ‘La casa de los famosos’.

Torres Sandoval, quien ya no pertenece al programa ‘El lavadero’ de Nuestra Tele, se ha consolidado como una referente al momento de hablar del mundo del entretenimiento en Colombia y el extranjero.

Por eso, señaló que la televisora realiza una estrategia para mentirle a su audiencia con este reality. La entrevista la dio a ‘La Red Viral’, donde indicó que todo es un montaje.

El video que ya es tendencia en la plataforma TikTok, muestra a la ‘La negra candela’ decir que el concurso de este medio engañó a los colombianos en la última eliminación, en la cual dijeron adiós Juan David Zapata y Sandra Muñoz, mismos que, según sus palabras, ya habían salido con antelación y no el pasado domingo 7 de abril, como la audiencia lo vio en pantalla.

'Están engañando a los televidentes diciendo que la transmisión es en directo. Todo fue un montaje porque fue en Semana Santa y terminó el 31 de marzo; ellos estaban andando en moto dentro de las instalaciones de la finca de Sandra Muñoz', indicó.