Con un conmovedor video publicado en su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora Toya Montoya, cuyo nombre de pila es María Victoria Montoya Amaya, les contó a sus seguidores que se encuentra en estado de embarazo.

La famosa publicó un video el pasado lunes 8 de abril en el que se observa con la prueba de embarazo, compartiendo de manera efusiva en compañía de su pareja sentimental y sus mascotas desde la comodidad de su hogar.

'Una crucecita azul el 21 de noviembre a las 10:47 am nos regaló la mayor sorpresa de nuestras vidas. Y aquí estamos saltando de la dicha, con el corazón hinchado de alegría, de ilusión y de infinita gratitud', se lee en la descripción de la publicación.

En la misma grabación la modelo evidencia los momentos previos esperado el resultado de las pruebas y de inmediato le dio la noticia a su esposo.

'Te soñamos muchas veces, de formas diferentes, de muchos colores, pero siempre igualito al sol. Te pedimos una y otra vez y, aunque el camino no fue fácil, decidiste llegar, así sin explicación alguna', relató la publicista en el video.

'Prometemos darte nuestra mejor versión, y aunque sin duda nos equivocaremos muchas veces, estaremos como la firmeza de una raíz que se expande acompañándote a crecer para que puedas ser todo lo que siempre quieras ser, Gracias, a la vida por tanta generosidad y gracias, a ti por escogernos y darnos el mejor regalo, tu vida', concluyó el mensaje.