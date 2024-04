Aida Victoria Merlano fue cuestionada por viajar a Europa tras su condena

A través de la misma serie de historias, la creadora de contenido aprovechó para hablar de manera más seria sobre el tema de su salida del país, dejando claro que a pesar de ser un caso abierto con la justicia colombiana, no se le impuesto una medida que le impida viajar a otros lugares del mundo.

“No tengo orden de captura en mi contra, y tampoco tengo ninguna restricción para salir del país. No voy poner mi vida en pausa por una situación en la que la única certeza que tengo es que se me escapa de mis manos. Siempre y cuando no lastime a nadie, voy a hacer lo que me haga feliz mientras PUEDO”, escribió Merlano en su historia de Instagram.