La presentadora y empresaria Carolina Cruz por estos días se volvió tendencia en redes sociales tras hacer un fuerte llamado a sus seguidores. La modelo vallecaucana realizó una publicación a través de las plataformas digitales en la que invita a las personas que se la encuentren en los espacios públicos a que le pidan una fotografía.

Esto en respuesta a las personas que tienen por costumbre captarla en imágenes a escondidas. Pues en algunas oportunidades comparten las fotos que tienen una mala calidad y ángulos que a ella no le favorecen; es por ello que les dio permiso para que le soliciten directamente una fotografía, y así asegurar que todo quede bien.

“Cuando me veas en la calle, en un supermercado, en un evento, en el aeropuerto o en el bus que nos lleva hasta el avión, sentada al frente, prefiero que me pidas la foto que con mucho gusto te diré que sí, y evitar que tomes una foto mal tomada, sin luz, oscura, movida, en un mal ángulo, súper casual, como si no me diera cuenta jajaja”, aseguró Cruz en una historia de Instagram.

“Que seguramente enviarás en tus grupos y compartirás con tu gente. Gracias. Att: la administración. Cuidémonos”, añadió.

Tras el mensaje decenas de seguidores enviaron mensajes de respaldo a la presentadora de ‘Día a Día’; sin embargo, otros internautas la criticaron por el uso de filtros o por su forma de verse fuera de las pantallas.

“Se vale hacer esa solicitud, quien de nosotras no busca un buen ángulo para las fotos? Yo creo que la mayoría nos encanta vernos guapas en las fotos, sin ojos cerrados que no se note la papada etc.”; “No entiendo para que le toman fotos a esa gente disque famosa”; “Las fotos más bonitas son al natural. Es Respetable tu pensar, pero cuando una persona se acepta tal cual, no importa tanto. No vale la pena darle importancia a esas pequeñas cosas”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.